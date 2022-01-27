Трагедія у Дніпрі: слідчі перевірять Рябчука на алкоголь та наркотики
Джерело:24 канал
Правоохоронці з'ясовують обставини стрілянини у Дніпрі. Зокрема, перевірять, чи не перебував Артем Рябчук у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.
Крім того, призначили експертизу щодо психічного стану чоловіка. Про це повідомили на брифінгу Державного бюро розслідувань.
Важливо ДБР проводить брифінг щодо стрілянини в Дніпрі: онлайн-трансляція
Що ще говорили на брифінгу
Рябчуку повідомили про підозру за трьома статтями: про умисне вбивство; викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї і бойових припасів; дезертирство.
Правоохоронці проситимуть про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави.
Крім того, у ДБР прокоментували інформацію про бійку та цькування іншими військовослужбовцями Рябчука. Ці повідомлення перевіряють.Зверніть увагу! Командувач Нацгвардії Микола Балан 27 січня вже подав у відставку через трагедію у Дніпрі.
Дивіться брифінг ДБР щодо трагедії у Дніпрі:
Що відомо про трагедію на "Південмаші"
- Вночі 27 січня на заводі "Південмаш" у Дніпрі 21-річний солдат строкової служби відкрив вогонь по своїх товаришах.
- Загинули 5 людей: 4 військовослужбовців та одна цивільна жінка. Ще 5 людей постраждали. Двоє з них перебувають у важкому стані.
- Рябчук втік після скоєного. Проте згодом нацгвардієць попросив випадкову жінку подзвонити у поліцію та розповісти, де він перебуває.
- Рябчука затримали у селі Підгородному на Дніпропетровщині.
- Зауважимо, раніше речниця МВС Альона Матвєєва зазначала, що психічних відхилень у 21-річного стрільця не виявили.