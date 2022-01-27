Трагедія у Дніпрі: слідчі перевірять Рябчука на алкоголь та наркотики

Правоохоронці з'ясовують обставини стрілянини у Дніпрі. Зокрема, перевірять, чи не перебував Артем Рябчук у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

Крім того, призначили експертизу щодо психічного стану чоловіка. Про це повідомили на брифінгу Державного бюро розслідувань.

Важливо ДБР проводить брифінг щодо стрілянини в Дніпрі: онлайн-трансляція

Що ще говорили на брифінгу

Рябчуку повідомили про підозру за трьома статтями: про умисне вбивство; викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї і бойових припасів; дезертирство.

Правоохоронці проситимуть про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави.

Крім того, у ДБР прокоментували інформацію про бійку та цькування іншими військовослужбовцями Рябчука. Ці повідомлення перевіряють.

Командувач Нацгвардії Микола Балан 27 січня вже подав у відставку через трагедію у Дніпрі.

Дивіться брифінг ДБР щодо трагедії у Дніпрі:

Що відомо про трагедію на "Південмаші"