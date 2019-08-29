10:50
29 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путинское мороженое для Эрдогана. Как дед Пиня нарушает правила
      Вєсті Кремля
      22:06, 28 августа
      Вести.UA: Какие планы у Зеленского на Добкина. Зачем Шуфричу комитет свободы слова
      Вєсті.UA
      20:09, 28 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      Трагедия в Дрогобыче: полиция задержала 2 работников коммунального предприятия

      137 Читати новину українською
      В Дрогобыче обвалилась часть 4-этажного дома
      В Дрогобыче обвалилась часть 4-этажного дома / 24 канал

      В Дрогобыче обвалилась часть 4-этажного дома в ночь с 27 на 28 августа. Погибли 8 человек. Полицейские уже задержали двух работников коммунального предприятия в рамках расследования обрушения части жилого дома.

      Полицейские задержали 57-летнего местного жителя и 60-летнюю жительницу города Дрогобыча. Впоследствии работникам изберут меру пресечения.

      Важно: Трагедия в Дрогобыче: число жертв возросло до восьми, поиски людей завершены

      Из-за обвала части дома в Дрогобыче открыто уголовное производство за умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также за злоупотребление властью или служебным положением и служебную халатность.

      Максимальное наказание, которое грозит виновным – от 5 до 12 лет лишения свободы.

      По состоянию на 6:30 29 августа на месте разрушенного подъезда дома поисково-спасательные работы завершены. Сейчас продолжается разборка завала. Сейчас все жители обрушенного дома эвакуированы. Им оказывается квалифицированная психологическая помощь.

      Обратите внимание! Пострадавшая рассказала журналистам 24 канала о минутах перед обвалом дома в Дрогобыче – читайте здесь.

      Что известно об обвале дома в Дрогобыче?В Дрогобыче на Львовщине около 3 ночи 28 августа обвалилась часть 4-этажного дома. Погибли 8 человек. Обвал разрушил 13 квартир.

      Версию взрыва газа отвергли, ведь стекла в соседних квартирах целые. Жители откровенно на камеру признаются, что их дом был в ненадлежащем состоянии, что уже пошли трещины по стенам. Из-за инцидента 29 и 30 августа в Дрогобыче объявлены днями траура.

      blog_ava
      Как быстро сделать скриншот: ТОП-10 полезных программ, которые понадобятся каждому
      сегодня
      7129
      Теги: Жертвы Новости Украины Чрезвычайное происшествие Полиция Новости Львова Криминальные новости ГСЧС Крушения дома в Дрогобыче
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Алексей Гончарук - биография вероятного премьер-министра Украины
      сегодня , 10:15 Алексей Гончарук - биография вероятного премьер-министра Украины
      5225
      Глобальне потепління: як змінилося ваше місто? Перевіряємо на прикладі Києва
      сегодня , 10:00 Глобальне потепління: як змінилося ваше місто? Перевіряємо на прикладі Києва
      Анастасія Григорова 242
      Редкое заболевание – не приговор: история львовянки, которая получила свое право на жизнь
      28 августа , 19:00 Редкое заболевание – не приговор: история львовянки, которая получила свое право на жизнь
      90
      Кто и как загнал Путина в крымский тупик?
      сегодня , 08:40 Кто и как загнал Путина в крымский тупик?
      Блог Медіа 1598
      Новая Верховная Рада Украины: кто будет спикером и что будет с комитетами
      сегодня , 08:35 Новая Верховная Рада Украины: кто будет спикером и что будет с комитетами
      1210
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук