Трагедия в Дрогобыче: полиция задержала 2 работников коммунального предприятия

В Дрогобыче обвалилась часть 4-этажного дома в ночь с 27 на 28 августа. Погибли 8 человек. Полицейские уже задержали двух работников коммунального предприятия в рамках расследования обрушения части жилого дома.

Полицейские задержали 57-летнего местного жителя и 60-летнюю жительницу города Дрогобыча. Впоследствии работникам изберут меру пресечения.

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Из-за обвала части дома в Дрогобыче открыто уголовное производство за умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также за злоупотребление властью или служебным положением и служебную халатность.

Максимальное наказание, которое грозит виновным – от 5 до 12 лет лишения свободы.

По состоянию на 6:30 29 августа на месте разрушенного подъезда дома поисково-спасательные работы завершены. Сейчас продолжается разборка завала. Сейчас все жители обрушенного дома эвакуированы. Им оказывается квалифицированная психологическая помощь.

Обратите внимание! Пострадавшая рассказала журналистам 24 канала о минутах перед обвалом дома в Дрогобыче – читайте здесь.

Что известно об обвале дома в Дрогобыче?В Дрогобыче на Львовщине около 3 ночи 28 августа обвалилась часть 4-этажного дома. Погибли 8 человек. Обвал разрушил 13 квартир.



Версию взрыва газа отвергли, ведь стекла в соседних квартирах целые. Жители откровенно на камеру признаются, что их дом был в ненадлежащем состоянии, что уже пошли трещины по стенам. Из-за инцидента 29 и 30 августа в Дрогобыче объявлены днями траура.