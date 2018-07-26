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Трагедия в лагере "Виктория": на месте пожарища нашли останки костей

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На месте трагедии в детском лагере "Виктория" нашли останки костей
На месте трагедии в детском лагере "Виктория" нашли останки костей / Фото из открытых источников

Во время проведения независимой экспертизы на месте детского корпуса лагеря "Виктория", который сгорел в сентябре 2017 года, специалисты обнаружили останки костей. В ближайшее время должны быть готовы результаты, за которыми станет известно, кому эти останки принадлежали.

Об этом информирует "Громадское".

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Отмечается, что инициатором проведения независимого расследования выступил отец погибшей девочки Алексей Мазур.

На этот момент специалисты из Международного института экспертиз в Эстонии изымают образцы древесины из аналогичных соседних зданий. Их будут проверять на состояние противопожарной обработки.

Добавим, что международные специалисты начали независимую экспертизу одесского лагеря "Виктория" 23 июля.

Напомним, в ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе вспыхнул пожар. В результате 3 детей погибли и еще 3 попали в больницу. 18 сентября суд взял под стражу директора лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна.
В апреле 2018 года Киевским районным судом города Одессы бывшего старшего воспитателя лагеря "Виктория" Наталью Цокур (Янчик) признано виновной в совершении преступления и назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком в 2 года.

Теги: Новости Украины Пожежа в таборі Одеси Новости Одессы
Источник: 24 Канал
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