Трагедия в лагере "Виктория": на месте пожарища нашли останки костей

Во время проведения независимой экспертизы на месте детского корпуса лагеря "Виктория", который сгорел в сентябре 2017 года, специалисты обнаружили останки костей. В ближайшее время должны быть готовы результаты, за которыми станет известно, кому эти останки принадлежали.