Трагедия в лагере "Виктория": на месте пожарища нашли останки костей
Во время проведения независимой экспертизы на месте детского корпуса лагеря "Виктория", который сгорел в сентябре 2017 года, специалисты обнаружили останки костей. В ближайшее время должны быть готовы результаты, за которыми станет известно, кому эти останки принадлежали.
Об этом информирует "Громадское".
Читайте также: Одесский городской совет заплатит компенсацию за пожар в лагере "Виктория"
Отмечается, что инициатором проведения независимого расследования выступил отец погибшей девочки Алексей Мазур.
На этот момент специалисты из Международного института экспертиз в Эстонии изымают образцы древесины из аналогичных соседних зданий. Их будут проверять на состояние противопожарной обработки.
Добавим, что международные специалисты начали независимую экспертизу одесского лагеря "Виктория" 23 июля.
Напомним, в ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе вспыхнул пожар. В результате 3 детей погибли и еще 3 попали в больницу. 18 сентября суд взял под стражу директора лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна.
В апреле 2018 года Киевским районным судом города Одессы бывшего старшего воспитателя лагеря "Виктория" Наталью Цокур (Янчик) признано виновной в совершении преступления и назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком в 2 года.