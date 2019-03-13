Трагедия в одесском лагере "Виктория": эксперты назвали причину

Причиной пожара в Одесском лагере "Виктория", в результате которого осенью 2017 года погибли трое детей, стал включенный электрокипятильник.

К такому выводу пришли в Независимом институте судебных экспертиз.

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По их словам, пламя в помещении распространялось слишком быстро, и все из-за многочисленных нарушений при строительстве корпуса. Его также признали не пригодным для дальнейшего использования.

Экспетизу провели почти через год после трагедии. Ее результаты, описанные на четырех сотнях страницах, приобщат к материалам дела на судебном заседании.

Что случилось в лагере "Виктория"? В ночь с 15 на 16 сентября 2017 года в одном из деревянных корпусов лагеря "Виктория" произошел трагический пожар. В результате погибли три девочки из одесского хореографического коллектива "Адель" – София Мазур (8 лет), Анастасия Кулинич (9 лет) и Снежана Арпентий (12 лет).



18 сентября 2017 года суд взял под стражу директора лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна. Однако мужчина, по распоряжению которого в домах выключили пожарную сигнализацию, свою вину отрицает и даже объявлял голодовку.



Сейчас приговор вынесли только воспитательнице лагеря Наталье Цокур (Янчик), которая на бумаге отвечала за технику безопасности. Женщина свою вину признала, и ей дали три года условно.



К расследованию трагедии лагеря "Виктория" присоединилась Служба безопасности Украины. Речь идет о производстве относительно хищения государственных средств на реконструкцию лагеря. По этому производству, в частности, проходит сын директора лагеря – Саркис Саркисян. Местные СМИ сообщали, что во время реконструкции он построил отель из похожих домов.