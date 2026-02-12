Это реально: экс-член парламента НАТО сказал, при каком условии война может завершиться до июня
- Экс-секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа считает, что прекращение войны между Россией и Украиной вполне возможно, но для этого США следует говорить с другим государством.
- Кульпа отметил, что у Трампа нет рычагов влияния ни на Россию, чтобы та прекратила огонь, ни на Украину, чтобы заставить ее капитулировать.
Президент Украины Зеленский на днях заявил, что администрация Трампа хочет завершить российско-украинскую войну до начала лета 2026 года. До сих пор ни один из планов американского лидера не сработал, потому что он пытался внедрить его в одностороннем порядке.
На этом в интервью 24 Каналу отметил экс-секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа, добавив, что сегодня не Трамп является человеком, который в состоянии остановить боевые действия, в этом процессе более важную роль играет Китай.
Диалог между США и Китаем: какие сценарии могут воплотиться?
Если будет воля Пекина приостановить российско-украинскую войну, независимо от желаний и планов Путина, то, по убеждению Петра Кульпы, он способен это сделать. США сегодня должны говорить об этом с Китаем, а не Россией.
"Это реально при условии, если будет соглашение между Соединенными Штатами и Китаем. Трамп в прошлом году показал, что у него нет сил и достаточных рычагов давления на Россию, чтобы заставить ее завершить войну. Нет у него инструментов, чтобы нажать и на Украину настолько сильно, чтобы она согласилась капитулировать. Доплата за счет украинского суверенитета также оказалась невозможной, независимо от внутреннего и внешнего давления", – констатировал Кульпа.
Заметьте! По мнению политолога Владимира Фесенко, США установили дедлайн для завершения войны до начала лета, потому что 4 июля там будет отмечаться 250-летний юбилей со дня подписания Декларации независимости Соединенных Штатов. Политолог предположил, что именно к этой дате американский лидер стремится достичь мирного соглашения и показать себя как миротворца.
Бывший секретарь польской делегации НАТО отметил, что в новых обстоятельствах глобальной системы США потеряли роль единственной сверхдержавы. Появился на международной арене коммунистический Китай, который дал ответ США на их тарифную и технологическую агрессию, заставил признать свою полноценную роль. Кульпа подчеркнул, что решение по войне, которая работает геополитически в пользу Китая, могут быть достигнуты только в рамках диалога между указанными обеими странами.
Если будет согласие, если США и Китай найдут выход для мирного существования, пространство как для одной, так и для другой сверхдержавы, тогда будем двигаться в сторону мира. Если будет продолжаться курс на ревизионизм, который начала Россия и к которой присоединился Трамп, то будем идти в сторону войны,
– отметил Кульпа.
По словам бывшего секретаря польской делегации в НАТО, дальше война может расшириться против Восточного фланга Североатлантического Альянса, не исключено, что может быть на Ближнем Востоке, а также произойти агрессия Северной Кореи против Южной Кореи. Такое развитие событий Петр Кульпа считает вполне реальным и указывает, что сегодня все будет зависеть от разговора между США и Китаем, его результатов.
Какие прогнозы дают другие эксперты относительно планов Трампа?
Политолог Максим Несвитайлов считает, что сейчас отсутствуют предпосылки для того, чтобы война закончилась до июня 2026 года. Он убежден, что если американцы и европейцы не начнут осуществлять давление на Пекин, то конец боевых действий стоит ожидать не раньше следующего года. Политолог указал на то, что США и ЕС должны действовать совместно, но сегодня они недостаточно объединены.
Доктор экономических наук и председатель Advanter Group прогнозирует, что весной ситуация вряд ли улучшится. Он считает, что Россия усилит наступательные действия на фронте и все сильнее будет обстреливать инфраструктуру Украины. По его словам, могут проиграться два варианта развития событий: либо война продолжится, или США и Россия заключат определенное соглашение.