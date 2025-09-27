Владимир Зеленский обсудил с Дональдом Трампом вопрос возможных поставок оружия из США в Украину. Президенты имели хороший диалог по приближению справедливого мира и консолидации дипломатических усилий всех партнеров.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в эфире телемарафона.

Что сказал Сибига о снятии запрета на поставки оружия из США?

Глава МИД Украины поделился, о чем Владимир Зеленский говорил с Дональдом Трампом на встрече в Нью-Йорке 23 сентября. Одной из тем было то, что США могут рассмотреть отмену табу на поставки оружия для Украины. Во время встречи лидер государства в очередной раз подчеркнул, что Украина готова заключить мир уже в этом году.

Конечно, что речь шла о снятии табу. О снятии любых табу на поставки оружия для Украины. Должен быть пакет сдерживания. Россия должна понимать, что атакуя Украину 800 или 600 дронами, она будет получать такой же пропорциональный ответ, а то и больше,

– сказал Андрей Сибига.

По словам министра, между президентами в тот день состоялся разговор "исторического характера". Он состоялся во время, когда мир хочет заставить Россию начать реальные переговоры.

На встрече Трамп и Зеленский также говорили о замороженных российских активах, с помощью которых страна-агрессор могла бы заплатить за преступления и разрушение Украины.

Кроме этого во время встречи лидеры Украины и США общались о ситуации на поле боя, экономические проекты, которые можно было бы ввести, и взаимодействие по технологиям в производстве дронов.

Что известно об ограничениях Трампа по поставкам оружия?