Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в эфире телемарафона.
Что сказал Сибига о снятии запрета на поставки оружия из США?
Глава МИД Украины поделился, о чем Владимир Зеленский говорил с Дональдом Трампом на встрече в Нью-Йорке 23 сентября. Одной из тем было то, что США могут рассмотреть отмену табу на поставки оружия для Украины. Во время встречи лидер государства в очередной раз подчеркнул, что Украина готова заключить мир уже в этом году.
Конечно, что речь шла о снятии табу. О снятии любых табу на поставки оружия для Украины. Должен быть пакет сдерживания. Россия должна понимать, что атакуя Украину 800 или 600 дронами, она будет получать такой же пропорциональный ответ, а то и больше,
– сказал Андрей Сибига.
По словам министра, между президентами в тот день состоялся разговор "исторического характера". Он состоялся во время, когда мир хочет заставить Россию начать реальные переговоры.
На встрече Трамп и Зеленский также говорили о замороженных российских активах, с помощью которых страна-агрессор могла бы заплатить за преступления и разрушение Украины.
Кроме этого во время встречи лидеры Украины и США общались о ситуации на поле боя, экономические проекты, которые можно было бы ввести, и взаимодействие по технологиям в производстве дронов.
Что известно об ограничениях Трампа по поставкам оружия?
В сентябре США приостановили продажу систем противовоздушной обороны Patriot европейским странам, в частности Дании, вероятно, из-за желания пополнить собственные запасы. Соединенные Штаты также отказались отправлять вооружение в Украину. Такое решение среди прочего может существенно ограничить оборонный потенциал союзников НАТО на фоне угрозы России.
Однако недавно Трамп сказал, что готов рассмотреть возможность предоставления Украине оружия большой дальности для ударов по целям в России. Например, США могли бы дать для таких задач ракеты Tomahawk, но окончательных решений по поставкам еще нет.
После встречи в Нью-Йорке Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил, что верит в стремление Дональда Трампа добиться победы Украины.