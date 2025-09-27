Володимир Зеленський обговорив з Дональдом Трампом питання можливого постачання зброї зі США до України. Президенти мали хороший діалог щодо наближення справедливого миру та консолідації дипломатичних зусиль усіх партнерів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова міністра закордонних справ України Андрія Сибіги в ефірі телемарафону.

Що сказав Сибіга про зняття заборони на постачання зброї зі США?

Очільник МЗС України поділився, про що Володимир Зеленський говорив з Дональдом Трампом на зустрічі у Нью-Йорку 23 вересня. Однією з тем було те, що США можуть розглянути скасування табу на постачання зброї для України. Під час зустрічі лідер держави вкотре наголосив, що Україна готова укласти мир вже цього року.

Звичайно, що мова йшла про зняття табу. Про зняття будь-яких табу на постачання зброї для України. Має бути пакет стримання. Росія повинна розуміти, що атакуючи Україну 800 чи 600 дронами, вона буде отримувати таку ж пропорційну відповідь, а то і більше,

– сказав Андрій Сибіга.

За словами міністра, між президентами того дня відбулася розмова "історичного характеру". Вона відбулася в час, коли світ хоче змусити Росію почати реальні перемовини.

На зустрічі Трамп і Зеленський також говорили про заморожені російські активи, за допомогою яких країна-агресорка могла б заплатити за злочини й руйнування України.

Окрім цього під час зустрічі лідери України та США спілкувалися про ситуацію на полі бою, економічні проєкти, які можна було б запровадити, та взаємодію щодо технологій у виробництві дронів.

Що відомо про обмеження Трампа щодо постачання зброї?