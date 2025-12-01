"Непростые проблемы": Трамп вспомнил о коррупционном скандале в Украине на фоне мирных переговоров
- Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность коррупционным скандалом в Украине.
- Он также прокомментировал вероятность заключения мирного соглашения.
Президент США Дональд Трамп публично отреагировал на коррупционный скандал в Украине, который в последние дни активно обсуждают и в Вашингтоне. Несмотря на все, шансы заключить мирное соглашение остаются довольно высокими.
Об этом он заявил во время общения с репортерами, передает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
Что сказал Трамп о коррупционном расследовании в Украине?
В Майами состоялись переговоры делегаций от Украины и США. По словам Трампа, американская переговорная команда "чувствует себя хорошо" после встречи.
Однако он отметил, сейчас в Украине есть ряд "мелких, но непростых проблем". На уточняющий вопрос журналистки, о каких именно проблемах идет речь, Трамп прямо заявил: "В Украине сложилась ситуация с коррупцией – и это не помогает".
Несмотря на это, он отметил, что считает перспективы мирного урегулирования реалистичными.
Я думаю, что есть хорошие шансы, что мы сможем заключить соглашение,
– сказал глава Белого дома.
Трамп также добавил, что и Москва, и Киев заинтересованы в завершении войны. "Россия хотела бы, чтобы все это закончилось. И Украина, я знаю, тоже хочет завершения", – сказал он.
В то же время президент США подчеркнул, что не устанавливал никаких дедлайнов для переговоров между Россией и Украиной.
Кроме того, Дональд Трамп также уточнил, что спецпосланник Стив Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе.
Какие итоги переговоров в Майами?
В воскресенье, 30 ноября, украинская и американская делегации провели очередной раунд переговоров, целью которых было согласование шагов к справедливому и устойчивому миру.
По данным WSJ, стороны среди прочего обсуждали возможные сроки проведения выборов в Украине и вопрос потенциального обмена территориями с Россией.
Украинский дипломат Сергей Кислица положительно оценил атмосферу встречи, назвав ее "интересной, конструктивной и благоприятной для прогресса". Он также отметил работу Марко Рубио и Джареда Кушнера.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон стремится не только гарантировать безопасность Украины, но и создать условия для ее будущего развития.