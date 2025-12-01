"Непростые проблемы": Трамп вспомнил о коррупционном скандале в Украине на фоне мирных переговоров

Президент США Дональд Трамп публично отреагировал на коррупционный скандал в Украине, который в последние дни активно обсуждают и в Вашингтоне. Несмотря на все, шансы заключить мирное соглашение остаются довольно высокими.

Об этом он заявил во время общения с репортерами, передает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Что сказал Трамп о коррупционном расследовании в Украине?

В Майами состоялись переговоры делегаций от Украины и США. По словам Трампа, американская переговорная команда "чувствует себя хорошо" после встречи.

Однако он отметил, сейчас в Украине есть ряд "мелких, но непростых проблем". На уточняющий вопрос журналистки, о каких именно проблемах идет речь, Трамп прямо заявил: "В Украине сложилась ситуация с коррупцией – и это не помогает".

Несмотря на это, он отметил, что считает перспективы мирного урегулирования реалистичными.

Я думаю, что есть хорошие шансы, что мы сможем заключить соглашение,

– сказал глава Белого дома.

Трамп также добавил, что и Москва, и Киев заинтересованы в завершении войны. "Россия хотела бы, чтобы все это закончилось. И Украина, я знаю, тоже хочет завершения", – сказал он.

В то же время президент США подчеркнул, что не устанавливал никаких дедлайнов для переговоров между Россией и Украиной.

Кроме того, Дональд Трамп также уточнил, что спецпосланник Стив Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе.

Какие итоги переговоров в Майами?