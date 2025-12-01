"Непрості проблеми": Трамп згадав про корупційний скандал в Україні на тлі мирних перемовин
- Президент США Дональд Трамп висловив занепокоєння корупційним скандалом в Україні.
- Він також прокоментував ймовірність укладання мирної угоди.
Президент США Дональд Трамп публічно відреагував на корупційний скандал в Україні, який останніми днями активно обговорюють й у Вашингтоні. Попри все, шанси укласти мирну угоду залишаються доволі високими.
Що сказав Трамп про корупційне розслідування в Україні?
У Маямі відбулися перемовини делегацій від України та США. За словами Трампа, американська переговорна команда "почувається добре" після зустрічі.
Однак він зауважив, нині в Україні є низка "дрібних, але непростих проблем". На уточнювальне питання журналістки, про які саме проблеми йдеться, Трамп прямо заявив: "В Україні склалася ситуація з корупцією – і це не допомагає".
Попри це, він наголосив, що вважає перспективи мирного врегулювання реалістичними. Так, внутрішні проблеми України не мають стати на заваді.
Я думаю, що є хороші шанси, що ми зможемо укласти угоду,
– сказав очільник Білого дому.
Трамп також додав, що і Москва, і Київ зацікавлені у завершенні війни. "Росія хотіла б, щоб усе це закінчилося. І Україна, я знаю, теж хоче завершення", – сказав він.
Водночас президент США підкреслив, що не встановлював жодних дедлайнів для переговорів між Росією та Україною.
Окрім того, Дональд Трамп також уточнив, що спецпосланець Стів Віткофф зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним наступного тижня.
Які підсумки перемовин у Маямі?
У неділю, 30 листопада, українська та американська делегації провели черговий раунд переговорів, метою яких було узгодження кроків до справедливого та стійкого миру.
За даними WSJ, сторони серед іншого обговорювали можливі терміни проведення виборів в Україні та питання потенційного обміну територіями з Росією.
Український дипломат Сергій Кислиця позитивно оцінив атмосферу зустрічі, назвавши її "цікавою, конструктивною та сприятливою для прогресу". Він також відзначив роботу Марко Рубіо та Джареда Кушнера.
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон прагне не лише гарантувати безпеку України, а й створити умови для її майбутнього розвитку.