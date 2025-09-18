Администрация Трампа впервые одобрила пакет вооружения для Украины, который профинансируют страны Европы. Оружие в Киев должно прибыть все в ближайшее время. Эксперты отмечают, что это серьезное изменение политики США.

Новый механизм поддержки Украины проходит через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Такую формулу рассматривали еще с весны 2025 года. Специально для 24 Канала эксперты проанализировали, что все же подтолкнуло Трампа принять это решение и как теперь будет выглядеть военная помощь для Украины.

Смотрите также Зеленский требует от Трампа "четкой позиции" по прекращению войны, – Sky News

Что побудило Трампа согласиться предоставить оружие Украине?

Председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук отметил, что наконец "лед тронулся", ведь администрация Дональда Трампа не только реализует программы, которые ранее утвердил Джо Байден, но и впервые начала принимать собственные решения по поддержке Украины.

Принципиальное изменение произошло после того, как состоялся саммит НАТО, где европейские лидеры согласились почти вдвое увеличить свои расходы на оборону. Бюджеты выросли и тогда Трампу предложили новую формулу: у европейцев есть деньги и за них они готовы покупать оружие у США, чтобы передать Украине. Трамп, который мыслит бизнес-категориями, увидел в этом выгоду,

– объяснил аналитик.

Такая схема вполне подходит американскому президенту, ведь прямо соответствует его политическим нарративам. Неоднократно Трамп отмечал, что ни одного доллара налогоплательщиков американских налогов не будет тратить на оружие для Украины. Продавая же вооружение, все стороны остаются в выигрыше.

"Думаю, дальше у нас не должно быть каких-то задержек или проблем с закупкой оружия. Проблема может быть лишь когда нужного оружия не будет хватать", – добавил Рыбачук.

В то же время Дональд Трамп все еще надеется достичь мирного соглашения с Россией, поэтому именно в этой плоскости вряд ли будет помогать Украине давить на агрессора.

Трамп согласовал новую формулу помощи Украине: посмотрите видео

Каково главное изменение в помощи от США?

Ранее Дональд Трамп подчеркивал, что выиграть войну без дальнобойных атак по территории врага невозможно, и обвинил своего предшественника Байдена в нерешительности в этом вопросе. Учитывая то, что в первых пакетах США в частности будут ракеты для HIMARS, вполне вероятно, что Трамп не будет против ударов американским оружием по России. Такое мнение высказал журналист Игорь Яковенко.

Думаю, по состоянию на сегодня никаких ограничений для дальности или целей – не существует. Это очень важно, это существенное изменение ситуации. Теперь Украина может свободно бить по любым целям по территории России. Это очередной очень важный излом,

– объяснил журналист.

Яковенко объяснил, что при нынешней ситуации вариант с получением американского оружия за счет Европы является идеальным для Украины.

Изменения в военной поддержке Украины: посмотрите больше

Как мнение Трампа мог изменить сам Путин?

Военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный указал на то, что не состояние фронта заставило Трампа действовать решительно. Ведь сейчас на линии боестолкновения нет критической ситуации. Да, она тяжелая, но не катастрофическая. Фронт не проваливается даже на таких сложных участках как Покровское направление.

Однако есть несколько других важных факторов, которые могли повлиять на американского лидера.

Недавно в Киев приезжал советник Трампа Кит Келлог. Он генерал армии и человек, который очень глубоко разбирается в вопросах безопасности. Также в последнее время состоялось несколько показательных обстрелов Украины, которых не мог не видеть Трамп. Думаю, именно атаки по Украине после встречи с Путиным на Аляске, побудили Трампа к подписанию этих документов,

– предположил Павел Нарожный.

К слову, Дональд Трамп спрашивал у Кита Келлога о том, выиграет ли Россия в войне. Генерал утвердительно ответил, что это отнюдь не соответствует действительности. Наоборот, Россия проигрывает, а Украина развеяла миф о непобедимости российской армии.

Что повлияло на изменение политики Трампа: смотрите видео

Положительный прецедент для Украины

Аналитик, военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко заметил, что пока неизвестна судьба важной части военной помощи Украине, а именно поставок ЗРК Patriot. Ранее Дональд Трамп пообещал остановить войну, однако не ответил на вопрос, прибудут ли в Киев обещанные 17 систем Patriot.

В свою очередь, украинская дипломатия делает все возможное, чтобы этот процесс ускорился.

Для нас принципиально важно, чтобы это оружие приходило стало, без задержек и дополнительных согласований. Ведь есть определенные процессы по срокам, которые хотелось бы улучшить и ускорить. Мы в этом очень нуждаемся. Но в целом очень хорошо, что есть такие положительные прецеденты,

– подчеркнул Мусиенко.

Согласование нового пакета помощи для Украины все же означает, что несмотря на неоднозначные заявления, механизмы финансирования и поставки вооружения в Украину в конце концов работают.

Помощь от США Украине до сих пор работает: смотрите видео

Заметим, что сейчас также продолжаются активные консультации и работа над тем, чтобы привлечь американских инвесторов в производство дронов для Украины и США в перспективе.

Новый механизм поддержки Украины: что важно знать?