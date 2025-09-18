Адміністрація Трампа вперше схвалила пакет озброєння для України, який профінансують країни Європи. Зброя до Києва має прибути вже найближчим часом. Експерти зазначають, що це серйозна зміна політики США.

Новий механізм підтримки України проходить через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Таку формулу розглядали ще з весни 2025 року. Спеціально для 24 Каналу експерти проаналізували, що все ж підштовхнуло Трампа ухвалити це рішення та як тепер виглядатиме військова допомога для України.

Що спонукало Трампа погодитись надати зброю Україні?

Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук наголосив, що нарешті "крига скресла", адже адміністрація Дональда Трампа не лише реалізовує програми, які раніше затвердив Джо Байден, а й вперше почала ухвалювати власні рішення щодо підтримки Україні.

Принципова зміна сталась після того, як відбувся саміт НАТО, де європейські лідери погодилися майже вдвічі збільшити свої витрати на оборону. Бюджети виросли й тоді Трампу запропонували нову формулу: у європейців є гроші й за них вони готові купувати зброю у США, аби передати Україні. Трамп, який мислить бізнесовими категоріями, побачив у цьому вигоду,

– пояснив аналітик.

Така схема цілком підходить американському президенту, адже прямо відповідає його політичним наративам. Неодноразово Трамп наголошував, що жодного долара платників американських податків не витрачатиме на зброю для України. Продаючи ж озброєння, всі сторони залишаються у виграші.

"Гадаю, далі у нас не має бути якихось затримок чи проблем із закупівлею зброї. Проблема може бути лиш, коли потрібної зброї не вистачатиме", – додав Рибачук.

Водночас Дональд Трамп усе ще сподівається досягнути мирної угоди з Росією, тому саме у цій площині навряд чи допомагатиме Україні тиснути на агресора.

Якою є головна зміна у допомозі від США?

Раніше Дональд Трамп підкреслював, що виграти війну без далекобійних атак по території ворога неможливо, і звинуватив свого попередника Байдена у нерішучості в цьому питанні. З огляду на те, що у перших пакетах США, зокрема, будуть ракети для HIMARS, цілком ймовірно, що Трамп не буде проти ударів американською зброєю по Росії. Таку думку висловив журналіст Ігор Яковенко.

Думаю, станом на сьогодні жодних обмежень для дальності чи цілей – не існує. Це дуже важливо, це суттєва зміна ситуації. Тепер Україна може вільно бити по будь-яких цілях по території Росії. Це черговий дуже важливий злам,

– пояснив журналіст.

Яковенко пояснив, що за теперішньої ситуації варіант з отриманням американської зброї коштом Європи є ідеальним для України.

Як думку Трампа міг змінити сам Путін?

Військовий експерт та засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний вказав на те, що не стан фронту змусив Трампа діяти рішуче. Адже зараз на лінії боєзіткнення немає критичної ситуації. Так, вона важка, але не катастрофічна. Фронт не провалюється навіть на таких складних ділянках як Покровський напрямок.

Проте є кілька інших важливих факторів, які могли вплинути на американського лідера.

Нещодавно до Києва приїжджав радник Трампа Кіт Келлог. Він генерал армії та людина, яка дуже глибоко розуміється в безпекових питаннях. Також останнім часом відбулось кілька показових обстрілів України, яких не міг не бачити Трамп. Думаю, саме атаки по Україні після зустрічі з Путіним на Алясці, спонукали Трампа до підписання цих документів,

– припустив Павло Нарожний.

До слова, Дональд Трамп запитував у Кіта Келлога про те, чи виграє Росія у війні. Генерал ствердно відповів, що це аж ніяк не відповідає дійсності. Навпаки, Росія програє, а Україна розвіяла міф про непереможність російської армії.

Позитивний прецедент для України

Аналітик, військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко зауважив, що наразі невідома доля важливої частини військової допомоги Україні, а саме поставок ЗРК Patriot. Раніше Дональд Трамп пообіцяв зупинити війну, однак не відповів на запитання, чи прибудуть до Києва обіцяні 17 систем Patriot.

Своєю чергою, українська дипломатія робить усе можливе, аби цей процес пришвидшився.

Для нас принципово важливо, щоб ця зброя приходила стало, без затримок і додаткових узгоджень. Адже є певні процеси щодо термінів, які хотілося б покращити й пришвидшити. Ми цього дуже потребуємо. Але загалом дуже добре, що є такі позитивні прецеденти,

– наголосив Мусієнко.

Узгодження нового пакета допомоги для України все ж означає, що попри неоднозначні заяви, механізми фінансування і постачання озброєння до України зрештою працюють.

Зауважимо, що зараз також тривають активні консультації та робота над тим, щоб залучити американських інвесторів у виробництво дронів для України та США у перспективі.

