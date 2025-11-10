"Мы показали 3 шага": Зеленский рассказал, что было на картах, с которыми Украина приехала к Трампу

Владимир Зеленский в интервью The Guardian сказал, что именно украинские представители показали на картах Трампу. Президент отметил, что Трамп не бросался картами, как об этом писали.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского.

Что украинцы показали Трампу на картах?

По словам гаранта, это были "три шага". Они важны, чтобы ослабить Россию и возможность агрессора атаковать Украину, особенно энергетику нашего государства осенью и зимой. К тому же в Киеве не видят, чтобы Россия хотела дипломатического урегулирования.

Вот вам три шага, они состоят из двух вещей: это оружие и это санкции. Нет ничего там фантастического, но мы четко понимаем, какие санкции и мы четко понимаем, какое оружие. И после каждого шага предложить россиянам садиться за стол переговоров и говорить "заканчивайте войну". И если они не хотят, мы переходим ко второму шагу. Если они не хотят после второго шага, мы переходим к третьему шагу,

– объяснил президент.

Впрочем, он подчеркнул: эти элементы возможны, когда Украину поддерживают и Европа, и Соединенные Штаты Америки. Речь не только о странах, которые входят в ЕС, ведь, например, Великобритания и Норвегия активно поддерживают Украину, не будучи членами Евросоюза. Поэтому нужно, чтобы и Европа, и США согласились на соответствующие действия.

Шаги, предложенные Украиной, важны, чтобы ослабить Россию.

Интересно! В течение разговора дважды выключали свет. Зеленский отреагировал на это спокойно, объяснив "Живем в таких условиях".

Бросался ли Трамп картами, привезенными из Украины?

На вопрос журналиста Зеленский опроверг, что "летали карты". Ведь это было физически невозможно – карты были на стендах.

Он ничего не бросал. (...) Если вы спрашиваете, летали ли какие-то карты, то ничего не летало, безусловно. Карты, которые демонстрировала Украина, были на стойках, на стендах. У нас было три стенда, они стояли. Это очень большие карты,

– подчеркнул Зеленский.

Трамп, Зеленский и карты