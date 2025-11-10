"Ми показали 3 кроки": Зеленський розповів, що було на мапах, з якими Україна приїхала до Трампа

Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian сказав, що саме українські представники показали на картах Трампу. Президент зауважив, що Трамп не розкидався картами, як про це писали.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Зеленського.

Що українці показали Трампу на картах?

За словами гаранта, це були "три кроки". Вони важливі, щоби послабити Росію і можливість агресора атакувати Україну, особливо енергетику нашої держави восени та взимку. До того ж у Києві не бачать, щоб Росія хотіла дипломатичного врегулювання.

Ось вам три кроки, вони складаються із двох речей: це зброя і це санкції. Немає нічого там фантастичного, але ми чітко розуміємо, які санкції і ми чітко розуміємо, яка зброя. І після кожного кроку запропонувати росіянам сідати за стіл перемовин і говорити "закінчуйте війну". І якщо вони не хочуть, ми переходимо до другого кроку. Якщо вони не хочуть після другого кроку, ми переходимо до третього кроку,

– пояснив президент.

Утім, він підкреслив: ці елементи можливі, коли Україну підтримують і Європа, і Сполучені Штати Америки. Мова не тільки про країни, які входять у ЄС, бо, наприклад, Велика Британія і Норвегія активно підтримують Україну, не будучи членами Євросоюзу. Тому потрібно, щоб і Європа, і США погодилися на відповідні дії.

Кроки, запропоновані Україною, важливі, щоби послабити Росію.

Цікаво! Протягом розмови двічі вимикали світло. Зеленський відреагував на це спокійно, пояснивши "Живемо в таких умовах".

Чи розкидався Трамп картами, привезеними з України?

На запитання журналіста Зеленський заперечив, що "літали карти". Адже це було фізично неможливо – мапи були на стендах.

Він нічого не кидав. (...) Якщо ви запитуєте, чи якісь літали мапи, то нічого не літало, безумовно. Мапи, які демонструвала Україна, були на стійках, на стендах. Так, у нас було три стенди, вони стояли. Це дуже великі такі мапи,

– наголосив Зеленський.

Трамп, Зеленський і карти