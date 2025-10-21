Трамп був різким із Зеленським і час від часу висловлював роздратування, а в один момент навіть відмовився дивитися на карти бойових дій, які принесли українці, передає 24 Канал із посиланням на WSJ.

Що Трамп говорив Зеленському на зустрічі?

Трамп сказав Зеленському, що його головним пріоритетом є швидке завершення війни. Президент США дав зрозуміти, що його не цікавить питання територій і відповідно не турбує доля Донбасу.

Американський лідер зазначив, що повернення Донбасу Україні не є пріоритетом, оскільки Росія вже контролює значну частину території.

Відомо, що Володимир Зеленський підтримав ідею Трампа щодо припинення вогню на поточній лінії зіткнення. Однак президент рігуче відкинув можливість здачі Росії решти території Донбасу.

Своєю чергою у Кремлі відкинули пропозицію щодо припинення війни на поточній лінії фронту. Там наполягають, що спершу треба укласти мирну угоду, а тоді зупиняти бойові дії. Також російські чиновники повторили тезу про необхідність "усунути першопричини конфлікту". Тобто, у Москві дали зрозуміти Трампу, що не відмовилися від своїх початкових максималістських вимог, які фактично означають капітуляцію України. І одним Донбасом окупанти задовольнятися не планують.

Отже, Росія та Україна не наблизилися до припинення вогню і далекі від компромісу щодо мирної угоди.

Поки президент США прагне швидкого завершення конфлікту, обидві сторони чітко стоять на своїх позиціях щодо регіону на сході.

Що цьому передувало?