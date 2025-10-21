Трамп был резким с Зеленским и время от времени выражал раздражение, а в один момент даже отказался смотреть на карты боевых действий, которые принесли украинцы, передает 24 Канал со ссылкой на WSJ.

Что Трамп говорил Зеленскому на встрече?

Трамп сказал Зеленскому, что его главным приоритетом является быстрое завершение войны. Президент США дал понять, что его не интересует вопрос территорий и соответственно не беспокоит судьба Донбасса.

Американский лидер отметил, что возвращение Донбасса Украине не является приоритетом, поскольку Россия уже контролирует значительную часть территории.

Известно, что Владимир Зеленский поддержал идею Трампа о прекращении огня на текущей линии соприкосновения. Однако президент резко отверг возможность сдачи России остальной территории Донбасса.

В свою очередь в Кремле отвергли предложение о прекращении войны на текущей линии фронта. Там настаивают, что сначала надо заключить мирное соглашение, а потом останавливать боевые действия. Также российские чиновники повторили тезис о необходимости "устранить первопричины конфликта". То есть, в Москве дали понять Трампу, что не отказались от своих первоначальных максималистских требований, которые фактически означают капитуляцию Украины. И одним Донбассом оккупанты довольствоваться не планируют.

Итак, Россия и Украина не приблизились к прекращению огня и далеки от компромисса по мирному соглашению.

Пока президент США стремится к быстрому завершению конфликта, обе стороны четко стоят на своих позициях относительно региона на востоке.

Что этому предшествовало?