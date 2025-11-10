Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского.

Что украинцы показали Трампу на картах?

По словам гаранта, это были "три шага". Они важны, чтобы ослабить Россию и возможность агрессора атаковать Украину, особенно энергетику нашего государства осенью и зимой. К тому же в Киеве не видят, чтобы Россия хотела дипломатического урегулирования.

Вот вам три шага, они состоят из двух вещей: это оружие и это санкции. Нет ничего там фантастического, но мы четко понимаем, какие санкции и мы четко понимаем, какое оружие. И после каждого шага предложить россиянам садиться за стол переговоров и говорить "заканчивайте войну". И если они не хотят, мы переходим ко второму шагу. Если они не хотят после второго шага, мы переходим к третьему шагу,

– объяснил президент.

Впрочем, он подчеркнул: эти элементы возможны, когда Украину поддерживают и Европа, и Соединенные Штаты Америки. Речь не только о странах, которые входят в ЕС, ведь, например, Великобритания и Норвегия активно поддерживают Украину, не будучи членами Евросоюза. Поэтому нужно, чтобы и Европа, и США согласились на соответствующие действия.

Интересно! В течение разговора дважды выключали свет. Зеленский отреагировал на это спокойно, объяснив "Живем в таких условиях".

Бросался ли Трамп картами, привезенными из Украины?

На вопрос журналиста Зеленский опроверг, что "летали карты". Ведь это было физически невозможно – карты были на стендах.

Он ничего не бросал. (...) Если вы спрашиваете, летали ли какие-то карты, то ничего не летало, безусловно. Карты, которые демонстрировала Украина, были на стойках, на стендах. У нас было три стенда, они стояли. Это очень большие карты,

– подчеркнул Зеленский.

Трамп, Зеленский и карты