Александр Лукашенко освободил 52 политзаключенных в обмен на отмену американских санкций с авиакомпании "Белавиа". Это может негативно повлиять на Украину, однако выгодно Дональду Трампу, который предстанет перед американцами, как лидер, который умеет договариваться.

Авиакомпания Беларуси может стать хабом для России, чтобы та обходила западные санкции. Политолог-американистка Александра Филипенко рассказала 24 Каналу, что в США соглашение Трампа с Лукашенко об освобождении политзаключенных транслируют как победу американского президента.

"Это дает ему гуманитарный авторитет внутри государства. Это символическая победа", – сказала она.

Почему Трамп стремится договариваться с Лукашенко?

Александра Филипенко отметила, что попытки США наладить связи с Беларусью связаны с тем, что Трамп хочет превзойти Джо Байдена и всех других президентов в количестве освобожденных политзаключенных.

Среди заложников режима Лукашенко нет американцев, однако есть граждане других стран, в частности европейских.

Политолог-американистка считает, что Трамп не связывает собственные контакты с Беларусью с российско-украинской войной. Ему важно создать образ человека, который способен договариваться, чтобы в будущем подчеркивать, что за период его правления из неволи было освобождено много людей. Мол, только он может общаться с любыми лидерами государств и только он может быть миротворцем.

Также Трамп показывает, что он контролирует ситуацию на востоке Европы. Это в противовес Европейскому Союзу и заявлениям, что он ничем не занимается. Таким образом Трамп пытается показать дипломатию сильного лидера,

– отметила она.

Кроме того, Филипенко считает, что снятие санкций с белорусской авиакомпании даст возможность России покупать в обход собственных ограничений все необходимое для своих самолетов.

Все потому, что Россия имеет значительное влияние на Беларусь и может пользоваться всеми ее экономическими и политическими возможностями.

Однако политолог-американистка предположила, что снисходительное отношение Трампа к Лукашенко – это такая стратегия американского лидера, чтобы постепенно уменьшить влияние Путина на Беларусь.

Какие сейчас отношения между Беларусью и США?