Олександр Лукашенко звільнив 52 політв'язні в обмін на скасування американських санкцій з авіакомпанії "Бєлавіа". Це може негативно вплинути на Україну, проте вигідно Дональду Трампу, який постане перед американцями, як лідер, який вміє домовлятись.

Авіакомпанія Білорусі може стати хабом для Росії, щоб та обходила західні санкції. Політолог-американістка Олександра Філіпенко розповіла 24 Каналу, що у США угоду Трампа з Лукашенком про звільнення політв'язнів транслюють як перемогу американського президента.

"Це дає йому гуманітарний авторитет всередині держави. Це символічна перемога", – сказала вона.

Чому Трамп прагне домовлятися з Лукашенком?

Олександра Філіпенко зауважила, що спроби США налагодити зв'язки із Білоруссю пов'язані із тим, що Трамп хоче перевершити Джо Байдена та всіх інших президентів у кількості визволених політв'язнів.

Серед заручників режиму Лукашенка немає американців, проте є громадяни інших країн, зокрема європейських.

Політолог-американістка вважає, що Трамп не пов'язує власні контакти із Білоруссю із російсько-українською війною. Йому важливо створити образ людини, яка здатна домовлятись, щоб у майбутньому підкреслювати, що за період його правління з неволі було визволено багато людей. Мовляв, лише він може спілкуватися із будь-якими лідерами держав і бути миротворцем.

Також Трамп показує, що він контролює ситуацію на сході Європи. Це на противагу Європейському Союзу та заявам, що він нічим не займається. Таким чином Трамп намагається показати дипломатію сильного лідера,

– зазначила вона.

Крім того, Філіпенко вважає, що зняття санкцій з білоруської авіакомпанії дасть можливість Росії купляти в обхід власних обмежень все необхідне для своїх літаків.

Все тому, що Росія має значний вплив на Білорусь і може користуватися всіма її економічними та політичними можливостями.

Однак політолог-американістка припустила, що поблажливе ставлення Трампа до Лукашенка – це така стратегія американського лідера, щоб поступово зменшити вплив Путіна на Білорусь.

Які зараз відносини між Білоруссю та США?