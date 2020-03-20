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      Транспортные перевозки во время карантина: как во Львове полиция проверяла маршрутки

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      Не менее 10 человек в маршрутке – такое требование действует в Украине во время карантина. К его соблюдению привлекли патрульных копов, которые теперь контролируют, чтобы такое распоряжение властей не нарушалось.

      В одном из спальных районов Львова к остановке приехал троллейбус, в котором людей было более 20. Патрульный ограничился предупредительной беседой. Предложил водителю высадить тех, кто стоит. Иначе – таки составит протокол. Неожиданно проверка встретила шквал возмущения от львовян.

      Интересно Несмотря на карантин во Львове и Одессе сотни людей стояли в очереди в визовые центры

      В большинстве случаев полицейские пока обходятся предупреждениями. Штрафы грозят наиболее злостным нарушителям.


      Количество людей в автобусе / Скриншот с видео

      На водителя этой маршрутки таки составили протокол, ведь он перевозил 28 пассажиров вместо разрешенных 10. Поэтому теперь мужчине грозит штраф от 17 тысяч гривен.

      Направляется данный протокол в суд. Непосредственно судьи будут принимать решения в отношении водителя. Это будет от 17 до 34 тысяч гривен. Это непосредственно на водителя. На владельцев, соответственно, больше,
      – пояснил старший лейтенант полиции Тарас Фусенко.

      Движение пригородного и междугородного транспорта сейчас под запретом. И похоже, что это требование соблюдают, ведь в течение двух часов нарушений не обнаружили.

      На данный момент междугородного транспортного сообщения, перевозчиков никаких нет. Потому что они все заранее предупреждены. Наблюдаем. На данный момент никаких нарушений не выявлено,
      – рассказал инспектор патрульной полиции Юрий Сало.

      Между тем вдоль дорог многие надеются поймать попутный транспорт. Ждать приходится не менее получаса.

      Читайте также Забитые троллейбусы и очереди на остановках: как украинцы привыкают к транспортному карантину

      Такие проверки продлятся до 3 апреля. В то же время, в соцсетях создают группы, где люди предлагают подвозить друг друга частными автомобилями. А мэр Львова напоминает, что в любой момент центральная власть может запретить работу всего общественного транспорта.


      Карантинные мероприятия в Украине из-за пандемии коронавируса / Инфографика 24 канала
       

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      19 марта
      Автор: Диана Луцышин
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Транспорт Полиция Новости Львова
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