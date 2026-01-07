Во Львове стоят троллейбусы и трамваи: что сейчас с ценами на такси в городе

Во Львове 7 января остановилось движение трамваев и троллейбусов из-за отсутствия электроснабжения на тяговых подстанциях. На фоне перебоев с общественным транспортом в городе резко вырос спрос на такси.

Пользователи сервисов такси жалуются на повышенные тарифы, особенно в часы пик и на популярных маршрутах, сообщает 24 Канал.

Читайте также Энергетический коллапс во Львове: что происходит с транспортом в городе после изменений со светом

Какие цены на такси во Львове?

Стоимость поездок выросла почти в два раза по сравнению с привычными тарифами из-за повышенного спроса и ограниченного количества доступных автомобилей.

В некоторых случаях стоимость поездки достигала тысячи гривен.

Наибольшее подорожание ощущалось в часы пик, когда львовяне пытались добраться на работу в условиях отсутствия электротранспорта. По словам очевидцев, даже по завышенным ценам такси вызвать не всегда удавалось.

Цены на такси во Львове 7 января / Скриншоты 24 Канала

Важно! Для сохранения транспортного сообщения часть троллейбусных маршрутов во Львове уже продублировали автобусами: троллейбус № 27 – автобусы № 52 и 84, троллейбус № 23 – автобусы № 21 и 11, троллейбус № 24 – автобусы № 46 и 37, троллейбус № 30 – автобус № 30, а троллейбус № 32 – автобусы № 20 и 32.

Что произошло со светом во Львове?