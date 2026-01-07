У Львові стоять тролейбуси та трамваї: що зараз з цінами на таксі в місті

У Львові 7 січня зупинився рух трамваїв і тролейбусів через відсутність електропостачання на тягових підстанціях. На тлі перебоїв з громадським транспортом у місті різко зріс попит на таксі.

Користувачі сервісів таксі скаржаться на підвищені тарифи, особливо у години пік та на популярних маршрутах, повідомляє 24 Канал.

Які ціни на таксі у Львові?

Вартість поїздок зросла майже у два рази порівняно зі звичними тарифами через підвищений попит та обмежену кількість доступних автомобілів.

У деяких випадках вартість поїздки досягала тисячі гривень.

Найбільше подорожчання відчувалося у години пік, коли львів'яни намагалися дістатися на роботу в умовах відсутності електротранспорту. За словами очевидців, навіть за завищеними цінами таксі викликати не завжди вдавалося.

Ціни на таксі у Львові 7 січня / Скриншоти 24 Каналу

Важливо! Для збереження транспортного сполучення частину тролейбусних маршрутів у Львові вже продублювали автобусами: тролейбус № 27 – автобуси № 52 і 84, тролейбус № 23 – автобуси № 21 та 11, тролейбус № 24 – автобуси № 46 і 37, тролейбус № 30 – автобус № 30, а тролейбус № 32 – автобуси № 20 і 32.

Що сталося зі світлом у Львові?