У Львові стоять тролейбуси та трамваї: що зараз з цінами на таксі в місті
- У Львові 7 січня зупинився рух трамваїв і тролейбусів через відсутність електропостачання.
- Вартість поїздок на таксі зросла майже вдвічі, досягнувши в деяких випадках тисячі гривень, через підвищений попит.
У Львові 7 січня зупинився рух трамваїв і тролейбусів через відсутність електропостачання на тягових підстанціях. На тлі перебоїв з громадським транспортом у місті різко зріс попит на таксі.
Користувачі сервісів таксі скаржаться на підвищені тарифи, особливо у години пік та на популярних маршрутах, повідомляє 24 Канал.
Читайте також Енергетичний колапс у Львові: що відбувається з транспортом у місті після змін зі світлом
Які ціни на таксі у Львові?
Вартість поїздок зросла майже у два рази порівняно зі звичними тарифами через підвищений попит та обмежену кількість доступних автомобілів.
У деяких випадках вартість поїздки досягала тисячі гривень.
Найбільше подорожчання відчувалося у години пік, коли львів'яни намагалися дістатися на роботу в умовах відсутності електротранспорту. За словами очевидців, навіть за завищеними цінами таксі викликати не завжди вдавалося.
Ціни на таксі у Львові 7 січня / Скриншоти 24 Каналу
Важливо! Для збереження транспортного сполучення частину тролейбусних маршрутів у Львові вже продублювали автобусами: тролейбус № 27 – автобуси № 52 і 84, тролейбус № 23 – автобуси № 21 та 11, тролейбус № 24 – автобуси № 46 і 37, тролейбус № 30 – автобус № 30, а тролейбус № 32 – автобуси № 20 і 32.
Що сталося зі світлом у Львові?
Вночі 7 січня у Львові без електроенергії залишилися частина лікарень і весь комунальний електротранспорт. Причиною стало рішення Уряду про зміни підходу визначення критичності підприємств.
У місті повністю призупинили рух тролейбусів № 23, 24, 27, 30, 31, 32. Також на маршрути вийшло менше тролейбусів № 22 і № 33. Обмежено й рух трамваїв № 1, 4, 6, 8 і 9, зокрема в районі залізничного вокзалу.
Вже за кілька годин прем'єр-міністр України Юлія Свириденко відреагувала на ситуацію та заявила, що уряд прямо заборонив відключення закладів охорони здоров’я під час застосування графіків обмеження електропостачання.