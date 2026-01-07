Пользователи сервисов такси жалуются на повышенные тарифы, особенно в часы пик и на популярных маршрутах, сообщает 24 Канал.
Какие цены на такси во Львове?
Стоимость поездок выросла почти в два раза по сравнению с привычными тарифами из-за повышенного спроса и ограниченного количества доступных автомобилей.
В некоторых случаях стоимость поездки достигала тысячи гривен.
Наибольшее подорожание ощущалось в часы пик, когда львовяне пытались добраться на работу в условиях отсутствия электротранспорта. По словам очевидцев, даже по завышенным ценам такси вызвать не всегда удавалось.
Цены на такси во Львове 7 января / Скриншоты 24 Канала
Важно! Для сохранения транспортного сообщения часть троллейбусных маршрутов во Львове уже продублировали автобусами: троллейбус № 27 – автобусы № 52 и 84, троллейбус № 23 – автобусы № 21 и 11, троллейбус № 24 – автобусы № 46 и 37, троллейбус № 30 – автобус № 30, а троллейбус № 32 – автобусы № 20 и 32.
Что произошло со светом во Львове?
Ночью 7 января во Львове без электроэнергии остались часть больниц и весь коммунальный электротранспорт. Причиной стало решение Правительства об изменения подхода определения критичности предприятий.
В городе полностью приостановили движение троллейбусов № 23, 24, 27, 30, 31, 32. Также на маршруты вышло меньше троллейбусов № 22 и № 33. Ограничено и движение трамваев № 1, 4, 6, 8 и 9, в частности в районе железнодорожного вокзала.
Уже через несколько часов премьер-министр Украины Юлия Свириденко отреагировала на ситуацию и заявила, что правительство прямо запретило отключение учреждений здравоохранения при применении графиков ограничения электроснабжения.