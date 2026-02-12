Честно, я не знаю, – Зеленский отреагировал на идею Каллас относительно требований ЕС к России

В Европейском Союзе инициируют создание перечня уступок, которые Европа потребует от России в рамках потенциального соглашения об окончании войны в Украине.

Свое мнение по этому поводу высказал украинский президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в среду, 11 февраля, пишет 24 Канал.

Что говорит Зеленский о намерениях Европы?

Недавно главный дипломат Евросоюза Кая Каллас заявила, что в ближайшие дни предложит на обсуждение стран ЕС перечень уступок, которых следует требовать от России в рамках возможного мирного соглашения.

Комментируя эту информацию, президент Украины отметил, что подробностей подобных обсуждений ему не сообщали, однако Владимир Зеленский выразил благодарность ЕС за помощь и поддержку в этом вопросе.

Относительно требований Европейского Союза к России, то, наверное что-то нарабатывается, если честно, я не знаю этих деталей, мне это неизвестно. Мы благодарны Европейскому Союзу, что у них есть такая твердая позиция, что безусловно должно быть возвращение украинских детей,

– сказал он.

В то же время он признался, что впервые услышал о требовании сокращения российской армии, поскольку наоборот Москва стремилась добиться этого от Украины. По его мнению, Европа вряд ли может повлиять на подобные решения России.

"Я считаю, что на сегодня Россия будет использовать это только унизить Европу. На мой взгляд, и Америка, и Европа должны работать вместе исключительно с Украиной, потому что поднимаются исключительно наши вопросы", – добавил он.

Где возможны переговоры?

Владимир Зеленский объяснил, что готов встретиться с Владимиром Путиным на нейтральной территории на нейтральной территории, в частности в пределах Европы и США, исключениями являются только Россия и Беларусь, ведь последняя была союзницей Москвы в наступлении в 2022 году.

"Я не могу приехать на переговоры с Путиным в Москву, столицу страны, которая является агрессором в этой войне. Мы готовы поддерживать предложения Соединенных Штатов Америки, встречаться на любых территориях", – сказал он.

Напомним, что подобное предложение с российской стороны относительно встречи в Москве украинский президент отверг в конце января, когда впервые появились подобные разговоры, и вместо этого – предложил Путину приехать в Киев.

Так, ранее помощник российского диктатора Юрий Ушаков пригласил президента Украины на переговоры в Москву, утверждая, что Владимир Путин якобы не отказывается от прямых контактов с украинским лидером.