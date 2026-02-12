Чесно, я не знаю, – Зеленський відреагував на ідею Каллас щодо вимог ЄС до Росії

У Європейському Союзі ініціюють створення переліку поступок, які Європа вимагатиме від Росії у рамках потенційної угоди про закінчення війни в Україні.

Свою думку з цього приводу висловив український президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у середу, 11 лютого, пише 24 Канал.

Що каже Зеленський про наміри Європи?

Нещодавно головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас заявила, що найближчими днями запропонує на обговорення країн ЄС перелік поступок, яких варто вимагати від Росії у рамках можливої мирної угоди.

Коментуючи цю інформацію, президент України зазначив, що подробиць подібних обговорень йому не повідомляли, проте Володимир Зеленський висловив вдячність ЄС за допомогу і підтримку у цьому питанні.

Щодо вимог Європейського Союзу до Росії, то, напевно щось напрацьовується, якщо чесно, я не знаю цих деталей, мені це невідомо. Ми вдячні Європейському Союзу, що у них є така тверда позиція, що безумовно повинно бути повернення українських дітей,

– сказав він.

Водночас він зізнався, що вперше почув про вимогу скорочення російської армії, оскільки навпаки Москва прагнула домогтися цього від України. На його думку, Європа навряд може вплинути на подібні рішення Росії.

"Я вважаю, що на сьогодні Росія буде використовувати це тільки принизити Європу. На мій погляд, і Америка, і Європа повинні працювати разом виключно з Україною, тому що піднімаються виключно наші питання", – додав він.

Де можливі переговори?

Володимир Зеленський пояснив, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним на нейтральній території, зокрема в межах Європи та США, винятками є лише Росія та Білорусь, адже остання була союзницею Москви в наступі у 2022 році.

"Я не можу приїхати на перемовини з Путіним до Москви, столиці країни, яка є агресором у цій війні. Ми готові підтримувати пропозиції Сполучених Штатів Америки, зустрічатися на будь-яких територіях", – сказав він.

Нагадаємо, що подібну пропозицію з російської сторони стосовно зустрічі у Москві український президент відкинув наприкінці січня, коли вперше з'явилися подібні розмови, і натомість – запропонував Путіну приїхати до Києва.

Так, раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков запросив президента України на переговори до Москви, стверджуючи, що Володимир Путін нібито не відмовляється від прямих контактів з українським лідером.