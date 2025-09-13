Вечером 13 сентября угроза ударных дронов во второй раз нависла над Польшей. В восточных регионах страны зазвучала воздушная тревога.

Около 17:00 Воздушные силы сообщили, что вражеские БПЛА находятся на Волыни и движутся в западном направлении. В связи с этим Польша подняла в воздух военные самолеты и привела в полную боевую готовность системы ПВО, передает 24 Канал.

Что известно о воздушной тревоге на востоке Польши?

Аэропорт в Люблине временно приостановил работу из-за военной операции, которую проводили польская и союзная авиация.

Поляки, которые живут в приграничных с Украиной регионах, получили на мобильные телефоны письма со следующим содержанием: "Внимание! Угроза воздушного удара. Сохраняйте особую осторожность. Придерживайтесь указаний служб. Ожидайте дальнейших сообщений".

Какие сообщения приходили полякам во время тревоги / Скриншот

Почти через три часа после объявления тревоги, в 19:42, Оперативное командование Вооруженных Сил Польши в соцсети "Х" заявило о завершении операции.

Наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к стандартной операционной деятельности. Вооруженные силы Польши постоянно отслеживают ситуацию на территории Украины и остается в состоянии постоянной готовности для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши,

– говорится в сообщении.

Что известно о появлении российских дронов в Польше?