В Черкасской области попрощались с тремя погибшими бойцами Андреем Синеоком, Константином Биньковским и Дмитрием Соболевым.

С воинами прощались черкасская и золотоношская общины, родные, близкие, коллеги и защитники-побратимы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Что известно о погибших?

По данным Нацполиции, недавно в Черкасской области последней дорогой провели старшего лейтенанта полиции Андрея Синеока, капитана полиции Константина Биньковского, а также капитана полиции Дмитрия Соболева.

Андрею Синеоку на момент гибели было 28 лет. Он с первых дней полномасштабного вторжения решил добровольно присоединиться к стрелковому батальону. Мужчина погиб в Донецкой области.

Константину Биньковскому теперь навсегда останется 36. Известно, что он служил в штурмовом полку "Сафари", а позже в батальоне специальных операций "Эней" Объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Ярость".

Согласно обнародованной информации, его награждали медалью "За взаимодействие" и нагрудным знаком "За отвагу в службе" за его мужество и самоотверженность. Константин также погиб в бою в Донецкой области.

Дмитрий Соболев также погиб в возрасте 28 лет в результате удара вражеского FPV-дрона в Донецкой области. Он также выполнял боевые задачи в Киевской, Сумской, Запорожской, Харьковской, Днепропетровской и Луганской областях.

Прощание с полицейскими в Черкасской области / Фото Нацполиции

