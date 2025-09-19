В Черкасской области в последний путь провели трех полицейских, погибших в бою
В Черкасской области попрощались с тремя погибшими бойцами Андреем Синеоком, Константином Биньковским и Дмитрием Соболевым.
С воинами прощались черкасская и золотоношская общины, родные, близкие, коллеги и защитники-побратимы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Что известно о погибших?
По данным Нацполиции, недавно в Черкасской области последней дорогой провели старшего лейтенанта полиции Андрея Синеока, капитана полиции Константина Биньковского, а также капитана полиции Дмитрия Соболева.
Андрею Синеоку на момент гибели было 28 лет. Он с первых дней полномасштабного вторжения решил добровольно присоединиться к стрелковому батальону. Мужчина погиб в Донецкой области.
Константину Биньковскому теперь навсегда останется 36. Известно, что он служил в штурмовом полку "Сафари", а позже в батальоне специальных операций "Эней" Объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Ярость".
Согласно обнародованной информации, его награждали медалью "За взаимодействие" и нагрудным знаком "За отвагу в службе" за его мужество и самоотверженность. Константин также погиб в бою в Донецкой области.
Дмитрий Соболев также погиб в возрасте 28 лет в результате удара вражеского FPV-дрона в Донецкой области. Он также выполнял боевые задачи в Киевской, Сумской, Запорожской, Харьковской, Днепропетровской и Луганской областях.
Прощание с полицейскими в Черкасской области / Фото Нацполиции
Другие подобные случаи
Недавно в Донецкой области попрощались с погибшими на фронте полицейскими 41-летним Андреем Рыбальченко и 28-летним Русланом Гриценко. Они погибли во время выполнения боевого задания на передовой.
Кроме того, ранее в боях за Украину погиб 31-летний полицейский из Прикарпатья Евгений Рубаняк. В пятницу, 12 сентября, вблизи села Александро-Калиново Донецкой области он получил смертельное ранение.
Также Россия унесла жизнь капитана полиции Максима Алексеева. Враг обстрелял позиции дроном, в результате чего защитник получил несовместимые с жизнью травмы. Он выполнял боевые задачи по разминированию в Донецкой области.