У Черкаській області попрощалися з трьома загиблими бійцями – Андрієм Синьооком, Костянтином Біньковським і Дмитром Соболєвим.

З воїнами прощалися черкаська та золотоніська громади, рідні, близькі, колеги та захисники-побратими. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України.

Що відомо про загиблих?

За даними Нацполіції, нещодавно у Черкаській області останньою дорогою провели старшого лейтенанта поліції Андрія Синьоока, капітана поліції Костянтина Біньковського, а також капітана поліції Дмитра Соболєва.

Андрію Синьооку на момент загибелі було 28 років. Він з перших днів повномасштабного вторгнення вирішив добровільно доєднатися до стрілецького батальйону. Чоловік загинув у Донецькій області.

Костянтину Біньковському тепер назавжди залишиться 36. Відомо, що він служив у штурмовому полку "Сафарі", а пізніше у батальйоні спеціальних операцій "Еней" Об’єднаної штурмової бригади Нацполіції "Лють".

Згідно з оприлюдненою інформацією, його нагороджували медаллю "За взаємодію" та нагрудним знаком "За відвагу в службі" за його мужність та самовідданість. Костянтин також загинув у бою у Донецькій області.

Дмитро Соболєв також загинув у віці 28 років внаслідок удару ворожого FPV-дрона у Донецькій області. Він також виконував бойові завдання в Київській, Сумській, Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській та Луганській областях.

Прощання з поліцейськими у Черкаській області / Фото Нацполіції

Інші подібні випадки