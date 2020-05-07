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      Труханов заявил о завершении карантина в Одессе

      - Читати новину українською
      Геннадий Труханов
      Геннадий Труханов / omr.gov.ua

      Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о завершении ограничений в городе, введенных из-за пандемии коронавируса. Более того, Одесса уже готовится к туристическому сезону.

      Глава города считает, что найти границу между теми, кому можно работать, а кому нет – сложно. Поэтому малый бизнес самовольно открывается, и сейчас удержать карантинные ограничения невозможно. Об этом он сказал в интервью "Стране".

      К слову Одесситы отдыхают на пляжах несмотря на карантинные ограничения: фото

      "Мы сейчас проводили комиссию, посчитали все цифры, и фактически я могу вам сказать, что карантин в Одессе завершен", – заявил Труханов.

      Люди и так не особо напрягались в Одессе, а теперь они на этот карантин вообще смотрят со смехом. Я понимаю всю безысходность этой ситуации. Сегодня они дали нам независимость, а теперь, если вдруг что-то случится, отвечать будем мы. Так не надо было тогда давать указания – закрывать рынки, открывать рынки... Люди уже смеются над нами,
      – рассказал мэр Одессы.

      Кроме этого, Труханов сообщил, что город готовится к туристическому сезону.

      Что известно о карантине в Украине?В Украине карантин продлили до 22 мая. Однако уже с 11 числа его смягчат. На первом этапе будет снято значительную часть ограничений, в частности для представителей малого и среднего бизнеса.

      Етапи виходу з карантину
      Этапы выхода из карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Бизнес Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Геннадий Труханов Новости Одессы
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