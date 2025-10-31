Гибель 9 человек в Одессе: Труханову и нескольким чиновникам горсовета избрали меры пресечения
- Геннадия Труханова, бывшего городского голову Одессы, обвиняют в служебной халатности, повлекшей гибель 9 человек во время ливня.
- Для восьми других одесских чиновников также вынесли приговоры. Некоторые из них будут носить электронный браслет, некоторые могут внести миллиардные залоги.
Геннадию Труханову днем 31 октября избрали меру пресечения. Заседание состоялось в Печерском райсуде Киева.
Какой приговор для Труханова, что будет с бывшим городским головой Одессы?
Суд постановил, что Труханов круглосуточно будет под домашним арестом до 28 декабря 2025 года. Он также будет носить электронный браслет.
Исключение – необходимость получить неотложную медицинскую помощь и потребность проследовать в укрытие во время воздушной тревоги.
Полицейские могут приходить к Труханову, чтобы проверить, носит ли он браслет.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуроров. Постановление может быть обжаловано в течение 5 дней со дня объявления.
Адвокаты уже пообещали, что обжалуют решение суда.
Справка. В комментарии "Радио Свобода" прокурор по делу Юрий Костяков объяснил: Труханов получил подозрение как лицо без гражданства. Он ходатайствовал о том, чтобы присоединиться к заседанию по видеосвязи.
По словам прокурора, подследственность определена за Главным следственным управлением Нацполиции, чтобы расследование осуществляло Главное следственное управление, а не управление в Одесской области.
В чем обвиняют Труханова?
Бывшего городского голову Одессы обвиняют в служебной халатности, а именно ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, что повлекло гибель людей. Речь о страшном ливне 30 сентября в Одессе, который унес жизни 9 человек.
Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.
Как проходил суд над Трухановым 31 октября?
Прокуратура просила о круглосуточном домашнем аресте с ношением электронного браслета, чтобы Труханов не мог скрываться от следствия, уничтожить доказательства или повлиять на свидетелей. Там подчеркивали, что Труханов долгое время возглавлял городскую власть Одессы и понимает, какие документы могут указывать на халатность.
Прокуроры отмечали, что в Одессе системно не восстанавливалась и не была реконструирована система водоотведения и канализации, а Труханов не оповестил население об угрозе. Единственное оповещение было на сайте городского головы.
Адвокаты заявили, что сам Труханов и исполнительный комитет "действовали безотлагательно и своевременно, как только получили соответствующие сведения об угрозе". Поэтому, по их мнению, подозрение не соответствует действительности.
Один из защитников предоставил документы, где якобы указана хронология действий городских властей с 29 сентября по 1 октября.
По его словам, вопрос лишения Труханова гражданства является болезненным для его подзащитного. Адвокаты обжалуют в Верховном суде указ Зеленского о лишении Труханова украинского гражданства.
Защита убеждала, что Труханов является добросовестным и ответственным лицом, имеет авторитет и доверие в обществе. Поэтому он якобы не будет скрываться от следствия.
Что говорил сам Труханов на суде?
Сейчас бывший чиновник в Одессе, поэтому присоединился к заседанию по видеосвязи.
Он отрицал слова прокуроров и говорил, что с 2014 года, когда стал мэром Одессы, системно восстанавливал системы водоотведения и канализации и строил новые. За это время на эти нужды было потрачено якобы 3 миллиарда гривен.
Системы оповещения, по его словам, были плохие, а ГСЧС и другие органы якобы никак не уведомили граждан об угрозе. Поэтому тогдашний городской голова опубликовал сообщение о непогоде на своем сайте.
Он снова заявил, что синоптики не предупредили о ливне заблаговременно. А в целом считает дело политически мотивированным.
Детали дела Труханова
Следствие утверждает, что экс-чиновник ненадлежащим образом выполнял свои служебные обязанности и не обеспечил полноценного функционирования в Одессе инженерных сетей.
Вследствие этого на протяжении многих лет улицы Одессы регулярно подвергались подтоплениям. В то же время, будучи осведомленным с этой систематической проблемой, подозреваемый не принял меры, предусмотренных его полномочиями для своевременного ремонта ливневой канализации, водоотведения и дренажных систем. Кроме этого, в день трагедии, 30 сентября 2025 года, городской голова не организовал надлежащее оповещение и информирование населения об угрозе чрезвычайной ситуации, в том числе различных общественных групп,
– указали в Офисе генпрокурора (ОГП).
По данным следствия, Труханов не обеспечил приведение в готовность органов управления гражданской защиты.
"В результате подтопления части города, вызванного неспособностью ливневой канализации отвести воду с улиц, погибли девять человек, среди которых – девятилетний ребенок", – подчеркнули в ОГП.
Другие причастные чиновники уже получили приговоры
Кроме Труханова подозрения получили 8 человек. По ним уже состоялось заседание.
- Заместителю городского головы назначили круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета;
- заместителю городского головы – ночной домашний арест;
- начальнику структурного подразделения и главному инженеру структурного подразделения КП "Городские дороги" – ночной домашний арест с ношением электронного браслета;
- директору Департамента муниципальной безопасности, главному инженеру и директору КП "Городские дороги" – содержание под стражей с альтернативой залога в 1,5 миллиона гривен;
- директору Департамента городского хозяйства – содержание под стражей с альтернативой залога в 3 миллиона гривен.
Труханов хочет, "чтобы в сложной теме победила правда"
Накануне Труханов написал, что для него вручение подозрения стало неожиданностью.
Мы работали по минутам – городской совет, службы, коммунальщики. Одесситов предупреждали о ливне, но сообщение от гидрометцентра поступило уже тогда, когда люди, к сожалению, погибли. Я не избегаю ответственности, но должен сказать честно: это было стихийное бедствие, масштабы которого превысили возможности любой системы. Проблема водоотведения в Одессе действительно катастрофическая, и ее решение требует миллиардов гривен инвестиций и государственной поддержки. Город в одиночку с этим никогда не справится,
– высказался он.
Бывший чиновник заявил, что готов предоставить все документы, подтверждающие работу городских служб в те дни.