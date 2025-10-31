Загибель 9 людей в Одесі: Труханову та кільком посадовцям міськради обрали запобіжні заходи

Геннадію Труханову удень 31 жовтня обрали запобіжний захід. Засідання відбулося в Печерському райсуді Києва.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію Суспільного із зали суду.

Який вирок для Труханова, що буде з колишнім міським головою Одеси?

Суд постановив, що Труханов цілодобово буде під домашнім арештом до 28 грудня 2025 року. Він також носитиме електронний браслет.

Виняток – необхідність отримати невідкладну медичну допомогу та потреба прослідувати в укриття під час повітряної тривоги.

Поліцейські можуть приходити до Труханова, щоб перевірити, чи він носить браслет.

Таким чином, суд задовольнив клопотання прокурорів. Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня оголошення.

Адвокати вже пообіцяли, що оскаржать рішення суду.

Довідка. У коментарі "Радіо Свобода" прокурор у справі Юрій Костяков пояснив: Труханов отримав підозру як особа без громадянства. Він клопотав про те, щоб приєднатися до засідання по відеозв'язку.



За словами прокурора, підслідність визначена за Головним слідчим управлінням Нацполіції, щоб розслідування здійснювало Головне слідче управління, а не управління в Одеській області.

У чому звинувачують Труханова?

Колишнього міського голову Одеси звинувачують у службовому недбальстві, а саме неналежному виконанні службових обовʼязків, що спричинило загибель людей. Мова про страшну зливу 30 вересня в Одесі, яка забрала життя 9 людей.

Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Як відбувався суд над Трухановим 31 жовтня?

Прокуратура просила про цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета, щоб Труханов не міг переховуватися від слідства, знищити докази чи вплинути на свідків. Там підкреслювали, що Труханов довгий час очолював міську владу Одеси та розуміє, які документи можуть указувати на недбалість.

Прокурори наголошували, що в Одесі системно не відновлювалася і не була реконструйована система водовідведення та каналізації, а Труханов не сповістив населення про загрозу. Єдине оповіщення було на сайті міського голови.

Адвокати заявили, що сам Труханов і виконавчий комітет "діяли невідкладно та своєчасно, одразу як отримали відповідні відомості щодо загрози". Тому, на їхню думку, підозра не відповідає дійсності.

Один із захисників надав документи, де нібито вказано хронологію дій міської влади з 29 вересня по 1 жовтня.

За його словами, питання позбавлення Труханова громадянства є болючим для його підзахисного. Адвокати оскаржать у Верховному суді указ Зеленського про позбавлення Труханова українського громадянства.

Захист переконував, що Труханов є добросовісною та відповідальною особою, має авторитет і довіру в суспільстві. Тож він нібито не буде ховатися від слідства.

Що говорив сам Труханов на суді?

Зараз колишній посадовець в Одесі, тож долучився до засідання по відеозв'язку.

Він заперечив слова прокурорів і говорив, що з 2014 року, коли став мером Одеси, системно відновлював системи водовідведення та каналізації і будував нові. За цей час на ці потреби було витрачено нібито 3 мільярди гривень.

Системи оповіщення, за його словами, були погані, а ДСНС та інші органи буцімто ніяк не повідомили громадян про загрозу. Тому тогочасний міський голова опублікував допис про негоду на своєму сайті.

Він знову заявив, що синоптики не попередили про зливу завчасно. А загалом вважає справу політично мотивованою.

Деталі справи Труханова

Слідство стверджує, що експосадовець неналежно виконував свої службові обов’язки та не забезпечив повноцінного функціонування в Одесі інженерних мереж.

Унаслідок цього упродовж багатьох років вулиці Одеси регулярно зазнавали підтоплень. Водночас, будучи обізнаним з цією систематичною проблемою, підозрюваний не вжив заходів, передбачених його повноваженнями для своєчасного ремонту зливної каналізації, водовідведення та дренажних систем. Крім цього, у день трагедії, 30 вересня 2025 року, міський голова не організував належне оповіщення та інформування населення про загрозу надзвичайної ситуації, у тому числі різних суспільних груп,

– указали в Офісі генпрокурора (ОГП).

За даними слідства, Труханов не забезпечив приведення у готовність органів управління цивільного захисту.

"Унаслідок підтоплення частини міста, спричиненого неспроможністю зливної каналізації відвести воду з вулиць, загинуло дев'ятеро людей, серед яких – дев'ятирічна дитина", – підкреслили в ОГП.

Інші причетні чиновники вже отримали вироки

Окрім Труханова підозри отримали 8 людей. Щодо них уже відбулося засідання.

Заступнику міського голови призначили цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета;

заступниці міського голови – нічний домашній арешт;

начальнику структурного підрозділу і головному інженеру структурного підрозділу КП "Міські дороги" – нічний домашній арешт з носінням електронного браслета;

директору Департаменту муніципальної безпеки, головному інженеру і директору КП "Міські дороги" – тримання під вартою з альтернативою застави у 1,5 мільйона гривень;

директору Департаменту міського господарства – тримання під вартою з альтернативою застави у 3 мільйони гривень.

Труханов хоче, "щоб у складній темі перемогла правда"

Напередодні Труханов написав, що для нього вручення підозри стало несподіванкою.

Ми працювали по хвилинах – міська рада, служби, комунальники. Одеситів попереджали про зливу, але повідомлення від гідрометцентру надійшло вже тоді, коли люди, на жаль, загинули. Я не уникаю відповідальності, але маю сказати чесно: це було стихійне лихо, масштаби якого перевищили можливості будь-якої системи. Проблема водовідведення в Одесі дійсно катастрофічна, і її вирішення потребує мільярдів гривень інвестицій та державної підтримки. Місто наодинці з цим ніколи не впорається,

– висловився він.

Колишній чиновник заявив, що готовий надати всі документи, що підтверджують роботу міських служб у ті дні.