Киев накрыл туман: утром на дорогах столицы было опасно на дорогах столицы

Утром в среду, 5 октября, на Киев опустился густой туман. Такая погода опасна для движения транспорта и дорожной ситуации в целом.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Смотрите также Опять будут дожди, но тепло еще не уходит: прогноз погоды в Украине 5 ноября

Какая погода в Киеве 5 ноября?

Как и прогнозировали синоптики накануне, утро в столице было туманное. Видимость на дорогах была 200 – 500 метров, что соответствует первому (желтому) уровню опасности. Однако день в Киеве обещает быть приятным. Как отмечают корреспонденты 24 Канала, сейчас в городе тепло и идет небольшой дождь, которого согласно прогнозам днем уже не будет.

В случае тумана особенно осторожными должны быть водители и пешеходы. Автомобилям рекомендуют снизить скорость движения, включить противотуманные фары (при наличии) вместе с ближним светом фар. Между авто должна быть безопасная дистанция, а во время остановки водители должны включить аварийную световую сигнализацию.

Призываем пешеходов быть внимательными, одевать светоотражающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток,

– говорится в сообщении.

К слову, 5 ноября в Киеве еще и ухудшилось состояние воздуха. На некоторых точках наблюдения появились отметки "вредно" и "опасно".



В Киеве состояние воздуха 5 ноября стало хуже / Скриншот

Какой будет погода в ближайшее время?