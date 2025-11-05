Київ накрив туман: зранку на дорогах столиці було небезпечно

Зранку в середу, 5 жовтня, на Київ опустився густий туман. Така погода є небезпечною для руху транспорту та дорожньої ситуації загалом.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Дивіться також Знову будуть дощі, але тепло ще не йде: прогноз погоди в Україні 5 листопада

Яка погода в Києві 5 листопада?

Як і прогнозували синоптики напередодні, ранок в столиці був туманний. Видимість на дорогах була 200 – 500 метрів, що відповідає першому (жовтому) рівню небезпечності. Однак день у Києві обіцяє бути приємним. Як зазначають кореспонденти 24 Каналу, зараз в місті тепло та йде невеликий дощ, якого згідно з прогнозами вдень вже не буде.

У випадку туману особливо обережними мають бути водії та пішоходи. Автівкам рекомендують знизити швидкість руху, увімкнути протитуманні фари (за наявності) разом із ближнім світлом фар. Між авто повинна бути безпечна дистанція, а під час зупинки водії мають увімкнути аварійну світлову сигналізацію.

Закликаємо пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби,

– йдеться в повідомленні.

До слова, 5 листопада в Києві ще й погіршився стан повітря. На деяких точках спостереження з'явилися позначки "шкідливо" та "небезпечно".



У Києві стан повітря 5 листопада став гіршим / Скриншот

Якою буде погода найближчим часом?