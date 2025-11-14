Разведка нового уровня: в бригаде "Рубеж" раскрыли, как применяют новые дроны и РК на Донетчине

Осуществлять разведку дронами и выявление противника во время туманной погоды, как вот сейчас на Покровском направлении – проблематично. Военные стараются для этого использовать дроны не с тепловизионным видением, а ночным. Они во время неблагоприятных погодных условий видят лучше.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал младший лейтенант, начальник штаба 4 батальона оперативного назначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" Николай Гриценко, добавив, что конечно цена такого дрона в разы больше, чем у обычного.

Какие средства пригодятся для СОУ в плохую погоду?

Враг пытается использовать осеннюю погоду, в частности туман и дождь, чтобы продвигаться. Увидеть живую силу противника трудно, потому что она не подсвечивается, но в общем вести наблюдение и выявлять россиян возможность есть благодаря дронам ночного видения.

Потеря такого БПЛА во время плохой видимости болезненна. Но безопасность нашей пехоты, важность успеть ее предупредить об угрозе гораздо ценнее, чем стоимость этого дрона,

– объяснил Гриценко.

В туманную погоду украинские оборонцы применяют и наземные роботизированные комплексы (НРК). Бригада "Рубеж" имеет такой опыт, но, по словам Гриценко, бойцы больше используют их не как средство наблюдения за передним краем, а как средство для проведения ротаций, заведения наших пехотинцев на определенные позиции.

В общую хорошую видимость мы стараемся всегда сопровождать их дроном, чтобы быть уверенными в том, по какому маршруту они идут, что они делают. Когда видимость плохая, мы сделать это не можем, но и противник не способен нас обнаружить. Поэтому мы берем НРК, именно с их помощью заводим наших ребят,

– рассказал Гриценко.

Он отметил, что НРК также может тянуть для них дополнительно воду, провизию, боекомплект.

Бригада давно использует такие дроны. Там констатируют, что они показывают себя в работе чрезвычайно эффективно.

"У нас много групп, которые выполняют боевые задачи не только на линии боестолкновения, но и в мирных городах. Они быстрые и прицельные. Он подлетает к вражескому крылу и детонирует, тем самым уничтожив его в воздухе. Его цена не стоит выстрела из ПЗРК, который может достигать десяти тысяч долларов", – объяснил Гриценко.

