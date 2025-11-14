Розвідка нового рівня: у бригаді "Рубіж" розкрили, як застосовують нові дрони і РК на Донеччині

Здійснювати розвідку дронами й виявлення противника під час туманної погоди, як от нині на Покровському напрямку – проблематично. Військові намагаються для цього використовувати дрони не з тепловізійним баченням, а нічним. Вони під час несприятливих погодних умов бачать краще.

Про це в етері 24 Каналу розповів молодший лейтенант, начальник штабу 4 батальйону оперативного призначення "Сила свободи" бригади "Рубіж" Микола Гриценко, додавши, що звісно ціна такого дрона в рази більша, ніж у звичайного.

Які засоби в нагоді для СОУ в погану погоду?

Ворог намагається використовувати осінню погоду, зокрема туман й дощ, аби просуватися. Побачити живу силу противника важко, бо вона не підсвічується, але в загальному вести спостереження і виявляти росіян змога є завдяки дронам нічного бачення.

Втрата такого БпЛА під час поганої видимості болюча. Але безпека нашої піхоти, важливість встигнути її попередити про загрозу набагато цінніша, ніж вартість цього дрона,

– пояснив Гриценко.

В туманну погоду українські оборонці застосовують і наземні роботизовані комплекси (НРК). Бригада "Рубіж" має такий досвід, але, зі слів Гриценка, бійці більше використовують їх не як засіб спостереження за переднім краєм, а як засіб для проведення ротацій, заведення наших піхотинців на певні позиції.

В загальну гарну видимість ми намагаємося завжди супроводжувати їх дроном, щоб бути впевненими у тому, по якому маршруту вони йдуть, що вони роблять. Коли видимість погана, ми зробити це не можемо, але й противник не здатен нас виявити. Тому ми беремо НРК, саме з їх допомогою заводимо наших хлопців,

– розповів Гриценко.

Він зазначив, що НРК також може тягти для них додатково воду, провізію, боєкомплект.

Бригада давно використовує такі дрони. Там констатують, що вони показують себе в роботі надзвичайно ефективно.

"В нас багато груп, які виконують бойові завдання не тільки на лінії боєзіткнення, а й в мирних містах. Вони швидкі й прицільні. Він підлітає до ворожого крила і детонує, тим самим знищивши його у повітрі. Його ціна не вартує пострілу з ПЗРК, який може сягати десяти тисяч доларів", – пояснив Гриценко.

