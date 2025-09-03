Запорожская атомная электростанция продолжает создавать для россиян много проблем. Среди них отсутствие необходимого объема воды, которая нужна для работы ЗАЭС.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал корреспондент из Запорожья, отметив, какие действия предпринимают россияне, чтобы преодолеть, возникшие на Запорожской АЭС сложности. Также корреспондент раскрыл, что происходит с персоналом ЗАЭС.

Почему у россиян возникли проблемы с охлаждением реакторов?

Инспекторы МАГАТЭ, которые находятся на станции, сообщают, что их снова не пустили в машинные залы очередных энергоблоков, куда им было нужно пройти. Также их не пустили посмотреть дамбу.

Когда не стало воды в пруду-охладителе Запорожской атомной станции, россияне, чтобы у них была хоть какая-то вода, перегородили дамбой путь от пруда-охладителя к подводному каналу к блокам АЭС. Чтобы хотя бы в том канале была вода для охлаждения,

– объяснил он.

Все шесть блоков ЗАЭС, к счастью, находятся в стадии холодной остановки и им надо немного воды. В то же время после подрыва Каховской ГЭС у россиян совсем ухудшилась ситуация на атомной станции.

"Они пытались бурить артезианские скважины, чтобы добыть оттуда воду для охлаждения реакторов. Однако в скважинах нет столько воды. А нет охлаждения – блоки не работают", – подчеркнул корреспондент.

Кто работает сейчас на Запорожской АЭС?

Также, как сообщают с оккупированной Запорожской АЭС, оттуда уволили всех, кого оккупанты сгоряча набрали с улицы в 2022 и 2023 годах. Тогда они брали не специалистов, а кого попало, чтобы хоть кто-то работал на станции.

Кроме того, туда были командировки сотрудников российских АЭС, чтобы поддерживать на станции хоть какую-то работу. Сейчас командировок россиян стало намного меньше. А тех украинских специалистов, которые работают на станции, начали опрашивать, не имеют ли они планы переехать работать на российские атомные станции.

На сегодня на Запорожской АЭС вырисовывается такая ситуация, когда россияне поняли, что эта станция для них как чемодан без ручки. Они и не могут ею нормально пользоваться, и тянуть ее на себе им очень трудно. Поэтому оккупанты в тупике,

– подчеркнул корреспондент.

Соответственно они осознают, что их планы использовать Запорожскую атомную станцию в интересах России уже не реализуются.

Что происходит вокруг Запорожской АЭС?