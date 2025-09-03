Запорізька атомна електростанція продовжує створювати для росіян багато проблем. Серед них – відсутність необхідного обсягу води, яка потрібна для роботи ЗАЕС.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів кореспондент із Запоріжжя, зазначивши, які дії вживають росіяни, щоб подолати складнощі, що виникли на Запорізькій АЕС. Також кореспондент розкрив, що відбувається з персоналом ЗАЕС.

Чому у росіян виникли проблеми з охолодженням реакторів?

Інспектори МАГАТЕ, які перебувають на станції, повідомляють, що їх знову не пустили в машинні зали чергових енергоблоків, куди їм було потрібно пройти. Також їх не пустили подивитися дамбу.

Коли не стало води у ставку-охолоджувачу Запорізької атомної станції, росіяни, щоб у них була бодай якась вода, перегородили дамбою шлях від ставка-охолоджувача до підводного каналу до блоків АЕС. Щоб хоча б у тому каналі була вода для охолодження,

– пояснив він.

Всі шість блоків ЗАЕС, на щастя, перебувають у стадії холодної зупинки і їм треба небагато води. Водночас після підриву Каховської ГЕС у росіян зовсім погіршилась ситуація на атомній станції.

"Вони намагалися бурити артезіанські свердловини, щоб добути звідти воду для охолодження реакторів. Однак у свердловинах немає стільки води. А немає охолодження – блоки не працюють", – наголосив кореспондент.

Хто працює зараз на Запорізькій АЕС?

Також, як повідомляють з окупованої Запорізької АЕС, звідти звільнили всіх, кого окупанти згарячу набрали з вулиці у 2022 та 2023 роках. Тоді вони брали не фахівців, а будь-кого, щоб хоч хтось працював на станції.

Крім того, туди були відрядження співробітників російських АЕС, щоб підтримувати на станції хоч якусь роботу. Зараз відряджень росіян стало набагато менше. А тих українських фахівців, які працюють на станції, почали опитувати, чи не мають вони плани переїхати працювати на російські атомні станції.

На сьогодні на Запорізькій АЕС вимальовується така ситуація, коли росіяни зрозуміли, що ця станція для них як валіза без ручки. Вони і не можуть нею нормально користуватися, і тягти її на собі їм дуже важко. Тому окупанти у глухому куту,

– підкреслив кореспондент.

Відповідно вони усвідомлюють, що їхні плани використати Запорізьку атомну станцію в інтересах Росії вже не реалізуються.

