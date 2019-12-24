У него богатое будущее: Садовый прокомментировал отставку главы Львовской ОГА Мальского

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что за полгода сотрудничества с главой Львовской облгосадминистрации Маркияном Мальским последний был очень конструктивным в вопросах Львова. По словам Садового, в него с Мальским были нормальные рабочие отношения, а если какие-то вопросы и возникали, то легко решались.

"Возможно, опыта у Маркияна Мальского было недостаточно для такой должности, но у него точно будет хорошее будущее и карьера", заявил Андрей Садовый в эфире 24 канала.

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Кроме того, мэр Львова заявил, что уволенному главе ОГА досталось довольно трудное "наследство". Вероятно, он имел в виду преемственность бывшего главы ЛОГА Олега Синютки.

Насколько мне известно, заявление об увольнении он написал сам. Честно говоря, эта должность главы областной государственной администрации – это анахронизм и это должно отойти в прошлое. Должен быть небольшой офис, который должен помогать городам качественно коммуницировать с правительством,

– убежден львовский мэр.

По его словам, главы областных госадминистраций зачастую сами себе ищут какую-то работу, создают проблемы людям, но Маркиян Мальский был не таким.

"Я знаю очень много людей, где он вникал, помогал. Поэтому я с оптимизмом думаю о его завтрашнем дне. Я видел многих губернаторов, но о нем у меня только положительные мысли", – рассказал Андрей Садовый.

Кроме того, он прокомментировал чрезвычайно низкие зарплаты губернаторов. Мол, не может быть так, что человек, который принимает решения на сотни миллионов, получает зарплату в 20-30 тысяч гривен.

Если мы хотим побороть коррупцию, то мы должны платить зарплату людям, которые принимают решения. Все для того, чтобы они не думали, где заработать на семью,

– резюмировал мэр Львова.

Что известно о Маркияне Мальском

Его Зеленский лично представил главой Львовской ОГА в начале июля. Тогда Мальский отметил, что предложение ему возглавить Львовскую ОГА было несколько неожиданным, поскольку планировал заниматься другой деятельностью.

Родился он в 1984 году. Окончил юридический и факультет международных отношений Львовского национального университета, а также Киевский национальный университет имени Шевченко, Институт Мировой Торговли в Швейцарии и Стокгольмский Университет в Швеции. Также он имеет степень кандидата юридических наук.

До того, как возглавить Львовскую ОГА, он был адвокатом и руководителем Западно-украинского филиала адвокатского объединения Arzinger. Специализировался на оказании юридической поддержки в инвестиционных проектах, а также разрешении споров. Ранее он еще работал юристом в группе международного арбитража в компании Freshfields Bruckhaus Deringer в Париже.