Правоохранители 1 сентября задержали подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Им оказался 52-летний львовянин Михаил Сцельников, который долго и очень тщательно готовился к совершению убийства.

Однако в полиции предполагают, что Сцельников мог получать инструкции по подготовке убийства. Бывший работник СБУ Иван Ступак рассказал в эфире 24 Канала, что существует много моментов, указывающих на то, что подозреваемому кто-то помогал.

Мог ли подозреваемый в убийстве Парубия самостоятельно подготовиться к преступлению?

"У убийцы Парубия были сообщники. По меньшей мере один человек ему помогал, возможно, онлайн консультировал, говорил, что надо делать, какие моменты предусмотреть", – заметил он.

Например, Сцельникову было нужно найти и зарезервировать дом в Хмельницкой области, где он скрывался после совершения преступления и где его арестовали. Также, по мнению экс-сотрудника СБУ, он должен был приобрести велосипед, на котором бежал, а также где-то взять средства на него. Или, возможно, он его похитил.

Важно! Во Львове 2 сентября прошли похороны Андрея Парубия. Сначала состоялась литургия в Соборе святого Юра, после этого – общегородская церемония прощания перед мэрией на Площади Рынок. Похоронили экс-главу Верховной Рады на Лычаковском кладбище. Напомним, что накануне, 1 сентября, состоялся парастас в Архикафедральном Соборе святого Юра.

Если следователи придут к выводу, что он действовал самостоятельно, и никаких зацепок относительно того, что ему кто-то помогал, не будет обнаружено, тогда надо признавать его криминальным гением, который сумел в течение года незаметно подготовиться и найти оружие, хотя сейчас это не очень сложно, – отметил Иван Ступак.

Однако, как отметил он, когда покупается оружие на "черном рынке", то можно попасть в засаду от Национальной полиции или Службы безопасности Украины.

Что известно о расследовании убийства Парубия?