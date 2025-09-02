Однако в полиции предполагают, что Сцельников мог получать инструкции по подготовке убийства. Бывший работник СБУ Иван Ступак рассказал в эфире 24 Канала, что существует много моментов, указывающих на то, что подозреваемому кто-то помогал.
К теме Подозреваемый признался в убийстве Парубия, ему избрали меру пресечения: все, что известно на данный момент
Мог ли подозреваемый в убийстве Парубия самостоятельно подготовиться к преступлению?
"У убийцы Парубия были сообщники. По меньшей мере один человек ему помогал, возможно, онлайн консультировал, говорил, что надо делать, какие моменты предусмотреть", – заметил он.
Например, Сцельникову было нужно найти и зарезервировать дом в Хмельницкой области, где он скрывался после совершения преступления и где его арестовали. Также, по мнению экс-сотрудника СБУ, он должен был приобрести велосипед, на котором бежал, а также где-то взять средства на него. Или, возможно, он его похитил.
Важно! Во Львове 2 сентября прошли похороны Андрея Парубия. Сначала состоялась литургия в Соборе святого Юра, после этого – общегородская церемония прощания перед мэрией на Площади Рынок. Похоронили экс-главу Верховной Рады на Лычаковском кладбище. Напомним, что накануне, 1 сентября, состоялся парастас в Архикафедральном Соборе святого Юра.
Если следователи придут к выводу, что он действовал самостоятельно, и никаких зацепок относительно того, что ему кто-то помогал, не будет обнаружено, тогда надо признавать его криминальным гением, который сумел в течение года незаметно подготовиться и найти оружие, хотя сейчас это не очень сложно, – отметил Иван Ступак.
Однако, как отметил он, когда покупается оружие на "черном рынке", то можно попасть в засаду от Национальной полиции или Службы безопасности Украины.
Что известно о расследовании убийства Парубия?
- Михаил Сцельников, подозреваемый в убийстве народного депутата, после совершения преступления, пытался скрыть следы. Он выехал в лес, сжег там свою одежду, разобрал велосипед и пытался его утопить в водоеме.
- Ранее Сцельников признался в убийстве Парубия, сказал, что это "личная месть власти" и объяснил, что выбрал его как жертву, потому что экс-глава ВР был "рядом". Также подозреваемый опроверг информацию, о своем сотрудничестве с российскими спецслужбами и шантаж с их стороны.
- Сцельников отметил, что будет просить обменять его на военнопленных, чтобы он мог поехать и найти тело своего погибшего сына.
- Прокуратура по предварительной квалификации инкриминировала Сцельникову часть 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Однако впоследствии дело уже переквалифицировали на ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ст. 112 (посягательство на жизнь народного депутата Украины, совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью) УК Украины.