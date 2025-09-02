Проте у поліції припускають, що Сцельніков міг отримувати інструкції щодо підготування вбивства. Колишній працівник СБУ Іван Ступак розповів в ефірі 24 Каналу, що існує багато моментів, які вказують на те, що підозрюваному хтось допомагав.

Чи міг підозрюваний у вбивстві Парубія самостійно підготуватися до злочину?

"У вбивці Парубія були спільники. Щонайменше одна людина йому допомагала, можливо, онлайн консультувала, говорила, що треба робити, які моменти передбачити", – зауважив він.

Наприклад, Сцельнікову було потрібно знайти та зарезервувати будинок в Хмельницькій області, де він ховався після скоєння злочину і де його заарештували. Також, на думку ексспівробітника СБУ, він мав придбати велосипед, на якому втікав, а також десь взяти кошти на нього. Або, можливо, він його викрав.

Важливо! У Львові 2 вересня пройшов похорон Андрія Парубія. Спочатку відбулась літургія в Соборі святого Юра, після цього – загальноміська церемонія прощання перед мерією на Площі Ринок. Поховали ексголову Верховної Ради на Личаківському цвинтарі. Нагадаємо, що напередодні, 1 вересня, відбувся парастас в Архикатедральному Соборі святого Юра.

Якщо слідчі дійдуть висновку, що він діяв самостійно, і жодних зачіпок щодо того, що йому хтось допомагав, не буде виявлено, тоді треба визнавати його кримінальним генієм, який зумів впродовж року непомітно підготуватися та знайти зброю, хоча зараз це й не дуже складно, – наголосив Іван Ступак.

Однак, як зазначив він, коли купується зброя на "чорному ринку", то можна потрапити у засідку від Національної поліції або Служби безпеки України.

Що відомо про розслідування вбивства Парубія?