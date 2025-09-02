Щонайменше одна людина: експрацівник СБУ припустив, чи були спільники у вбивці Парубія
- Михайло Сцельніков, підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія, ретельно готувався до злочину і, ймовірно, мав спільників.
- Іван Ступак приводить агрументи на користь версії, що Сцельников діяв не один.
Правоохоронці 1 вересня затримали підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Їм виявився 52-річний львів'янин Михайло Сцельніков, який довго та дуже ретельно готувався до скоєння вбивства.
Проте у поліції припускають, що Сцельніков міг отримувати інструкції щодо підготування вбивства. Колишній працівник СБУ Іван Ступак розповів в ефірі 24 Каналу, що існує багато моментів, які вказують на те, що підозрюваному хтось допомагав.
Чи міг підозрюваний у вбивстві Парубія самостійно підготуватися до злочину?
"У вбивці Парубія були спільники. Щонайменше одна людина йому допомагала, можливо, онлайн консультувала, говорила, що треба робити, які моменти передбачити", – зауважив він.
Наприклад, Сцельнікову було потрібно знайти та зарезервувати будинок в Хмельницькій області, де він ховався після скоєння злочину і де його заарештували. Також, на думку ексспівробітника СБУ, він мав придбати велосипед, на якому втікав, а також десь взяти кошти на нього. Або, можливо, він його викрав.
Нагадаємо, що напередодні, 1 вересня, відбувся парастас в Архикатедральному Соборі святого Юра.
Якщо слідчі дійдуть висновку, що він діяв самостійно, і жодних зачіпок щодо того, що йому хтось допомагав, не буде виявлено, тоді треба визнавати його кримінальним генієм, який зумів впродовж року непомітно підготуватися та знайти зброю, хоча зараз це й не дуже складно, – наголосив Іван Ступак.
Однак, як зазначив він, коли купується зброя на "чорному ринку", то можна потрапити у засідку від Національної поліції або Служби безпеки України.
Що відомо про розслідування вбивства Парубія?
- Михайло Сцельніков, що підозрюється у вбивстві народного депутата, після вчинення злочину, намагався приховати сліди. Він виїхав у ліс, спалив там свою одежу, розібрав велосипед та намагався його втопити у водоймі.
- Раніше Сцельніков зізнався у вбивстві Парубія, сказав, що це "особиста помста владі" та пояснив, що обрав його як жертву, тому що ексголова ВР був "поруч". Також підозрюваний спростував інформацію, щодо своєї співпраці з російськими спецслужбами та шантаж з їхнього боку.
- Сцельніков наголосив, що проситиме обміняти його на військовополонених, щоб він міг поїхати та знайти тіло свого загиблого сина.
- Прокуратура за попередньою кваліфікацією інкримінувала Сцельнікову частину 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. Проте згодом справу вже перекваліфікували на ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) і ст. 112 (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю) КК України.