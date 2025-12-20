Сын причастен к громкому убийству в Вене: что известно о после в Болгарии Олесе Илащук

Госпожа посол Украины в Болгарии Олеся Илащук оказалась в центре скандала. Ее пасынка подозревают в жестоком убийстве сына заместителя мэра Харькова Сергея Кузьмина.

Это не первый скандал, в который попадает Олеся Илащук. Само назначение женщины на должность посла в свое время вызвало немало критики общества, передает 24 Канал.

Кем работала Илащук до назначения на должность посла?

Олеся Константиновна Илащук родилась 10 марта 1976 года в Черновцах. Образование она получила на факультете истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, где в 2005 году получила диплом с отличием по специальности "Страноведение".

Кроме того, она проходила обучение в ВОППГП "Украинский Гештальт Институт", в HRD Antwerp в Бельгии и изучала курс MBA в Бизнес-школе Международного института менеджмента.

Профессиональную деятельность Илащук начала еще в школьные годы как ассистентка учителя и преподавательница английского языка.

В 1997 – 2000 годах она работала журналисткой буковинской редакции ICTV.

С 2002 по 2005 год занимала должность директора по международному развитию и связям с общественностью компании "Славик-групп инвестмент".

Далее она занималась бизнесом: в 2010 – 2015 годах руководила ювелирной компанией "ДЖЕММА" и была ее соучредителем до 2021 года.

В 2015 – 2016 годах возглавляла компании "СтарПак" и "ДИДЖИТАЛ-ПК ЛТД", которые занимались производством упаковки и оптовой торговлей компьютерами и программным обеспечением.

В 2016 – 2018 годах Илащук руководила издательским департаментом "Шарг-Гарб" в Баку, а с 2018 по 2022 год занималась частной практикой в сфере гештальт-терапии в Киеве.

Почему назначение Илащук послом критиковали?

В декабре 2022 года Олесю Илащук назначили чрезвычайным и полномочным послом Украины в Болгарии. Официально свою работу она начала в марте 2023 года, когда прибыла в Софию.

Назначение Олеси Илащук послом Украины в Болгарии стало предметом общественной дискуссии, поскольку до этого она не имела опыта работы в дипломатической или государственной сфере. Женщина позиционировала себя на страницах в соцсетях как специалист по вопросам обработки драгоценных камней. Также она отмечала, что является клиническим психологом, системно-семейным терапевтом, гештальт-терапевтом, сексологом-консультантом.

МИД Украины и Офис Президента объяснили, что квалификация Илащук, диплом по международным отношениям и знание английского языка, а также агреман Болгарии делают ее полностью пригодной к выполнению дипломатических функций.

В 2023 году Илащук оказалась в центре обсуждения из-за своей одежды. На одном из обращений она была одета в блузу с национальными мотивами, которая напомнила некоторым украинцам домашний халат. Журналист Сергей Сидоренко отметил, что посол должна была бы более ответственно подбирать одежду для официального обращения. Это заявление разделило пользователей на два лагеря. Одни защищали Илащук, отмечая, что ее одежда символическая и в украинских мотивах, и осуждать человека из-за внешнего вида не стоит. Другие критиковали выбор блузы, считая ее смешной и называя "кимоно".

В ноябре 2024 года ее деятельность стала предметом скандала, когда, по информации Института мировой политики, Илащук вручила почетную грамоту Верховной Рады Украины и соответствующую медаль Деляну Пеевскому, фигуранту "списка Магнитского", который находится под санкциями США и болельщиками считается "главным мафиози" Болгарии.

Как подозрение сыну повлияет на карьеру Илащук?

19 декабря украинский активист и блогер Сергей Стерненко сообщил, что Олесю Илащук отстранили от исполнения обязанностей посла.

Ранее суд взял под стражу ее 19-летнего пасынка Богдана Ринжука, которого она указала в декларации как сына. Его подозревают в убийстве сына заместителя мэра Харькова Сергея Кузьмина. Погибший и Ринжук вместе учились в одном из элитных вузов Вены.

Госпожа посол Украины в Болгариипризвала не делать поспешных выводов и дождаться официальных решений суда. Илащук отметила, что ее сын совершеннолетний, дееспособный и проходит все законные процедуры, а также что не стоит связывать это дело с ее дипломатической деятельностью.