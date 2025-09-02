Горе отца и личная тупость привела к беде, – военные об убийстве Парубия
- 30 августа 2025 года во Львове застрелили Андрея Парубия, что стало трагедией для Украины.
- Из показаний задержанного, за убийство государственного деятеля ему обещали вернуть тело его сына, погибшего в борьбе за Украину.
30 августа 2025 года во Львове застрелили Андрея Парубия. Украинские оборонцы назвали это ужасной трагедией, в которой виноваты горе и тупость.
Почему произошла трагедия с убийством Парубия?
Как отметили в пресс-службе, это трагедия, поскольку в драме главный герой переживает страдания, борется с преградами и достигает победы. В трагедии он борется, но его ждет неудача.
Из показаний убийцы, за убийство любого из государственных деятелей Украины ему вернут тело его сына который боролся за свободную Украину. Горе отца, и личная тупость привела к беде,
– указали в 110 ОМБр.
Там выразили сожаление по поводу того, что мы не вернем погибших. "Сплошная боль", – отметили военные.
Что известно об убийце Андрея Парубия?
Вероятного убийцу Андрея Парубия задержали 1 сентября в Хмельницкой области. Им оказался уроженец Львова 1973 года рождения, без официального места работы.
Подозреваемый уже признался в содеянном. Мужчина рассказал, что вышел на связь с россиянами во время попыток разыскать сына-военнослужащего ВСУ, который пропал без вести.
Как пишут местные СМИ, оккупанты предложили отдать тело в обмен на убийство какого-либо известного украинского политика. Львовянин выбрал Парубия, потому что знал, где тот живет.
2 сентября подозреваемому будут избирать меру пресечения. Действия злоумышленника квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно умышленное убийство и незаконное обращение с оружием.