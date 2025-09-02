Горе батька та особиста тупість призвела до біди, – військові про вбивство Парубія
- 30 серпня 2025 року у Львові застрелили Андрія Парубія, що стало трагедією для України.
- Зі свідчень затриманого, за вбивство державного діяча йому обіцяли повернути тіло його сина, який загинув у боротьбі за Україну.
30 серпня 2025 року у Львові застрелили Андрія Парубія. Українські оборонці назвали це жахливою трагедією, у якій винні горе і тупість.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 110 ОМБр.
Чому сталася трагедія з вбивством Парубія?
Як зауважили у пресслужбі, це трагедія, оскільки у драмі головний герой переживає страждання, бореться з перепонами та досягає перемоги. В трагедії він бореться, але його чекає невдача.
Зі свідчень вбивці, за вбивство будь-кого з державних діячі України йому повернуть тіло його сина який боровся за вільну Україну. Горе батька, та особиста тупість призвела до біди,
– вказали у 110 ОМБр.
Там висловили жаль з приводу того, що ми не повернемо загиблих. "Суцільний біль", – наголосили військові.
Що відомо про вбивцю Андрія Парубія?
Ймовірного вбивцю Андрія Парубія затримали 1 вересня на Хмельниччині. Ним виявився уродженець Львова 1973 року народження, без офіційного місця роботи.
Підозрюваний вже зізнався у скоєному. Чоловік розповів, що вийшов на зв'язок з росіянами під час спроб розшукати сина-військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти.
Як пишуть місцеві ЗМІ, окупанти запропонували віддати тіло в обмін на вбивство будь-якого відомого українського політика. Львів'янин обрав Парубія, бо знав, де той живе.
2 вересня підозрюваному обиратимуть запобіжний захід. Дії зловмисника кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме умисне вбивство і незаконне поводження зі зброєю.