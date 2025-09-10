Укр Рус
10 сентября, 17:29
3

В Беларуси возводят новые военные базы прямо у границ Украины, –СМИ

Сергей Попович
Основные тезисы
  • В Беларуси строят новые военные базы у границ Украины накануне учений "Запад-2025".
  • Журналисты "Схем" и партнеры зафиксировали изменения на объектах, анализируя спутниковые снимки, и обнаружили 2 новых объекта, вероятно, военные базы.
  • В Беларуси запланированы совместные с Россией военные учения "Запад-2025" с 12 по 16 сентября.

В Беларуси строят новые военные базы. Это происходит накануне учений "Запад-2025".

Прямо сейчас эти объекты возводят у границ Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Схемы" ("Радио Свобода").

Как в Беларуси строят новые военные базы?

В 2022 году Россия использовала Беларусь как плацдарм для дальнейшего полномасштабного вторжения в Украину. С тех пор в Беларуси еще больше модернизировали военные объекты: военные базы, склады для боеприпасов и аэродромы, где Россия размещала свою боевую авиацию.

Изменения на этих объектах зафиксировали журналисты "Схем" в сотрудничестве с коллегами из белорусской службы Радио Свобода и эстонских изданий Delfi и Eesti Ekspress, анализируя десятки снимков белорусской территории, сделанных со спутника Planet Labs в течение 2022-2025 годов.

Они в частности нашли 2 новых объекта – вероятно, военные базы, которые прямо сейчас возводят у границ Украины.

В Беларуси будут проводить совместные с Россией военные учения "Запад-2025" с 12 по 16 сентября.

Что ожидать от учений "Запад-2025"?

  • В ГПСУ заявили, что формирование военных группировок, которые могли бы угрожать Украине, на территории Беларуси не наблюдается, но сохраняется угроза провокаций.

  • Россия также может нагнетать ситуацию через информационное воздействие. Таким образом враг, например, хочет заставить украинское военное командование перебрасывать силы на северное направление, ослабив другие участки фронта.

  • Начальник Бундесвера Карстен Бройер заявил, что нет признаков подготовки российского нападения на НАТО во время учений "Запад 2025". Он отметил, что немецкие вооруженные силы и НАТО будут оставаться настороже, хотя не ожидают нападений.