В Беларуси возводят новые военные базы прямо у границ Украины, –СМИ
- В Беларуси строят новые военные базы у границ Украины накануне учений "Запад-2025".
- Журналисты "Схем" и партнеры зафиксировали изменения на объектах, анализируя спутниковые снимки, и обнаружили 2 новых объекта, вероятно, военные базы.
- В Беларуси запланированы совместные с Россией военные учения "Запад-2025" с 12 по 16 сентября.
В Беларуси строят новые военные базы. Это происходит накануне учений "Запад-2025".
Прямо сейчас эти объекты возводят у границ Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Схемы" ("Радио Свобода").
Смотрите также Польша полностью закрывает границу с Беларусью
Как в Беларуси строят новые военные базы?
В 2022 году Россия использовала Беларусь как плацдарм для дальнейшего полномасштабного вторжения в Украину. С тех пор в Беларуси еще больше модернизировали военные объекты: военные базы, склады для боеприпасов и аэродромы, где Россия размещала свою боевую авиацию.
Изменения на этих объектах зафиксировали журналисты "Схем" в сотрудничестве с коллегами из белорусской службы Радио Свобода и эстонских изданий Delfi и Eesti Ekspress, анализируя десятки снимков белорусской территории, сделанных со спутника Planet Labs в течение 2022-2025 годов.
Они в частности нашли 2 новых объекта – вероятно, военные базы, которые прямо сейчас возводят у границ Украины.
В Беларуси будут проводить совместные с Россией военные учения "Запад-2025" с 12 по 16 сентября.
В Беларуси будут новые военные базы: смотрите видео
Модернизация военных объектов в Беларуси: смотрите видео
Спутниковые снимки строительства военных баз в Беларуси: смотрите видео
Что ожидать от учений "Запад-2025"?
В ГПСУ заявили, что формирование военных группировок, которые могли бы угрожать Украине, на территории Беларуси не наблюдается, но сохраняется угроза провокаций.
Россия также может нагнетать ситуацию через информационное воздействие. Таким образом враг, например, хочет заставить украинское военное командование перебрасывать силы на северное направление, ослабив другие участки фронта.
Начальник Бундесвера Карстен Бройер заявил, что нет признаков подготовки российского нападения на НАТО во время учений "Запад 2025". Он отметил, что немецкие вооруженные силы и НАТО будут оставаться настороже, хотя не ожидают нападений.