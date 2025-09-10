У Білорусі будують нові військові бази. Це відбувається напередодні навчань "Захід-2025".

Прямо зараз ці об'єкти зводять біля кордонів України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Схеми" ("Радіо Свобода").

Як у Білорусі будують нові військові бази?

У 2022 році Росія використала Білорусь як плацдарм для подальшого повномасштабного вторгнення до України. Відтоді у Білорусі ще більше модернізували військові об'єкти: військові бази, склади для боєприпасів та аеродроми, де Росія розміщувала свою бойову авіацію.

Зміни на цих об'єктах зафіксували журналісти "Схем" у співпраці з колегами з білоруської служби Радіо Свобода та естонських видань Delfi та Eesti Ekspress, аналізуючи десятки знімків білоруської території, зроблених з супутника Planet Labs протягом 2022-2025 років.

Вони зокрема знайшли 2 нові об'єкти – ймовірно, військові бази, які прямо зараз зводять біля кордонів України.

У Білорусі проводитимуть спільні з Росією військові навчання "Захід-2025" з 12 по 16 вересня.

Що очікувати від навчань "Захід-2025"?