Россия продолжает циничный террор и забирает жизни мирного населения Украины. Так, ночью 30 сентября кремлевские войска убили целую семью, ударив по дому, где она жила.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Олега Григорова, главу ОВА.

Что известно о гибели целой семьи в Сумской области?

Ночью 30 сентября россияне прицельно ударили ударным беспилотником по жилому дому в селе Чернетчина Краснопольской общины на Сумщине.

В этом доме жили супруги с двумя маленькими детьми. К сожалению, спастись не удалось никому,

– говорится в сообщении.

Известно, что из-под завалов спасатели деблокировали тела 4 погибших, а именно родителей и их сыновей 6 и 4 лет.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная память!

Россия забирает жизни украинцев