Загинула ціла сім'я: Росія вдарила дроном по будинку на Сумщині
- Вночі 30 вересня росіяни прицільно вдарили безпілотником по домівці родини у селі Чернеччина.
- Загинуло подружжя та їхні сини 6 і 4 років у Краснопільській громаді.
Росія продовжує цинічний терор та забирає життя мирного населення України. Так, вночі 30 вересня кремлівські війська вбили цілу сім'ю, вдаривши по будинку, де вона мешкала.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Олега Григорова, главу ОВА.
Що відомо про загибель цілої родини на Сумщині?
Вночі 30 вересня росіяни прицільно вдарили ударним безпілотником по житловому будинку у селі Чернеччина Краснопільської громади на Сумщині.
У цьому домі мешкало подружжя з двома маленькими дітьми. На жаль, врятуватися не вдалося нікому,
– ідеться в повідомленні.
Відомо, що з-під завалів рятувальники деблокували тіла 4 загиблих, а саме батьків та їхніх синів 6 і 4 років.
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна пам'ять!
Росія забирає життя українців
Уночі неділі, 28 вересня, окупанти масовано атакували Україну, основним напрямком удару став Київ. Серед загиблих у столиці – 12-річна дівчинка.
Нещодавно породілля, яка постраждала під час обстрілу Києва 7 вересня, померла в лікарні. Жінка два тижні була в реанімації.
Зранку 18 вересня російська армія скинула бомбу "ФАБ-250" з УМПК на житловий сектор Костянтинівки. Внаслідок атаки загинули 5 людей.