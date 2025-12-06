Россияне массированно атаковали Белую Церковь: в промышленной зоне упали вражеские цели
- Россияне осуществили комбинированный обстрел Белой Церкви.
- В некоторых районах города возможны временные перебои с теплоснабжением из-за атак.
Оккупанты в очередной раз осуществили комбинированный обстрел украинских городов. Под ударом была и Белая Церковь, что на Киевщине.
Подробности сообщает 24 Канал со ссылкой на Белоцерковскую городскую территориальную общину.
Били по критической инфраструктуре: какие последствия дронового террора Черниговщины
Какие последствия удара по Белой Церкви?
По предварительным данным, в промышленной зоне города зафиксированы падения вражеских целей. Также в некоторых районах города возможны временные перебои с теплоснабжением.
На официальном канале общины призвали жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Заметим, что враг с самого утра терроризировал город. В Воздушных силах предупреждали о ракетной и беспилотной угрозе для Белой Церкви.
Где еще бил враг ночью и утром 6 декабря?
Взрывы раздавались во многих городах Украины. В частности, в результате атаки на Днепропетровщину пострадали три человека: мужчины 37 и 65 лет и женщина 75 лет. Также разрушен один частный дом, еще около десяти получили повреждения.
В Черниговской области оккупанты ударили по критической инфраструктуре. Энергетический объект пострадал и в Одесской области.
К тому же дроны атаковали Волынскую область и сам город Луцк. Из-за обстрела в одном из микрорайонов вспыхнул пожар на продуктовых складах.
Последствия вражеской атаки фиксировали и в Фастове Киевской области, в частности речь идет о значительном повреждении железнодорожной инфраструктуры. Так, Укрзализныця срочно изменила графики движения поездов.