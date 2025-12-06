Россияне массированно атаковали Белую Церковь: в промышленной зоне упали вражеские цели

Оккупанты в очередной раз осуществили комбинированный обстрел украинских городов. Под ударом была и Белая Церковь, что на Киевщине.

Подробности сообщает 24 Канал со ссылкой на Белоцерковскую городскую территориальную общину.

Какие последствия удара по Белой Церкви?

По предварительным данным, в промышленной зоне города зафиксированы падения вражеских целей. Также в некоторых районах города возможны временные перебои с теплоснабжением.

На официальном канале общины призвали жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Заметим, что враг с самого утра терроризировал город. В Воздушных силах предупреждали о ракетной и беспилотной угрозе для Белой Церкви.

